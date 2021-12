La sombre confession d’une fille effrayée de 15 ans m’a brisé le cœur – c’est pourquoi je fais du bénévolat à Childline le jour de Noël

En sanglotant, une jeune fille de 15 ans révèle son secret le plus sombre à un parfait inconnu.

L’adolescent en difficulté fait partie des milliers d’enfants qui ont contacté Childline pendant la période de Noël et parlait à Bhavna, l’un des 1 200 bénévoles qui assurent le bon fonctionnement du service vital.

Bhavna fait du bénévolat chez Childline le jour de Noël

Hollie Evans a été «sauvée» par Childline dans son heure la plus sombre

Parmi les appels nombreux et variés que Bhavna, 42 ans, a reçus, cette conversation – qui n’a eu lieu que la semaine dernière – en est une qui la hantait.

« Elle était vraiment triste, très en larmes et nous avons parlé pendant plus d’une heure », a déclaré Bhavna, de Bromley, dans le sud de Londres, au Sun.

« Elle a commencé par dire » mon amie est enceinte « , mais a ensuite admis que c’était elle, mais elle ne pouvait pas le dire à sa mère ni à aucun membre de sa famille parce qu’ils étaient très religieux.

« Pendant que nous parlions, elle a révélé que la grossesse était survenue après qu’elle avait été violée dans une voiture par quelqu’un qu’elle connaissait.

« Parce qu’elle était montée volontairement dans la voiture, elle pensait que c’était de sa faute. Elle ne comprenait pas qu’elle avait été violée, mais elle a dit « Je promets que j’ai dit non ».

« J’ai un peu de mal après des appels comme ça, parce que je suis une personne émotive et ce n’est pas toujours facile de les oublier.

« Les appels les plus difficiles viennent de ces enfants qui n’ont personne à qui parler – dans un monde plein de monde. »





Redoutant la visite de Noël d’un oncle abusif

La saison des fêtes est l’une des périodes les plus chargées pour Childline, qui a organisé un peu plus de 6 000 séances de conseil pendant la période de Noël l’année dernière.

Les principales préoccupations étaient la santé mentale et émotionnelle (2 239), les pensées et sentiments suicidaires (759), les relations familiales (626) et l’automutilation (397).

Plus de 400 séances de conseil étaient destinées aux enfants qui étaient maltraités – et un autre appel pénible de Noël dernier est également resté avec Bhavna.

« J’ai parlé à une fille de 15 ans qui redoutait l’arrivée de la famille parce que l’année précédente, son oncle l’avait agressée sexuellement et lui avait fait faire des choses », dit Bhavna.

« Elle en avait parlé à sa mère, mais on lui avait dit : ‘Tu as dû te tromper’. C’est difficile parce que si on ne croit pas les enfants, ils arrêtent de parler.

Pour Bhavna, l’appel tragique a été difficile à gérer et la politique de confidentialité stricte signifie qu’elle ne peut jamais s’impliquer directement.

Au lieu de cela, son rôle est d’écouter et d’aider l’enfant à identifier une autre personne en qui il peut avoir confiance.

« Nos enfants et nos jeunes viennent à nous parce qu’ils savent qu’ils peuvent nous faire confiance », dit-elle.

«Bien que vous vouliez poursuivre l’agresseur, vous pourriez aggraver la situation 100 fois, nous devons donc être très prudents.

« J’explore le monde de l’enfant parce qu’il y a généralement quelqu’un en qui il peut avoir confiance. C’est juste en tirer ça d’eux.

« Il s’agit souvent d’un enseignant ou d’un membre du personnel de l’école, c’est pourquoi le cadre éducatif est incroyablement important dans la vie d’un enfant, car l’école a la responsabilité de faire quelque chose au sujet d’une divulgation.

« Cette jeune ne se sentait pas prête à parler à quelqu’un d’autre, mais elle a promis de partir et d’y réfléchir. »

Adolescent incapable de parler, de marcher ou de manger en crise de santé mentale

Une personne qui s’est tournée vers Childline dans ses heures les plus sombres était Hollie Evans, maintenant âgée de 24 ans, qui attribue aux conseillers bénévoles de lui avoir sauvé la vie.

L’étudiante de Dartford a souffert de graves problèmes de santé mentale après qu’un virus qu’elle a attrapé lors d’un voyage de ski scolaire en avril 2013, alors qu’elle avait 15 ans, l’a laissée dans une anxiété et une dépression extrêmes.

L’état de Hollie était si grave qu’elle a abandonné l’école, a cessé de manger et de parler et a passé six mois à l’hôpital avant d’essayer de se suicider.

« Avant le voyage, j’étais anxieuse, mais je pensais que c’était normal », dit-elle.

«Mais le virus semblait être la goutte d’eau pour mon cerveau.

« Cela a commencé avec une sensation de tremblement et une perte de contrôle de mes mains parce que j’étais vraiment nerveux et j’ai augmenté au point où je ne pouvais rien faire sans que cela devienne écrasant. »

Noël à l’hôpital « le pire de tous les temps »

Après les vacances d’été, Hollie a eu du mal à retourner à l’école et a commencé à manquer des jours – jusqu’à ce qu’elle finisse par abandonner complètement.

Souffrant d’un syndrome de sevrage envahissant, une maladie post-virale courante chez les jeunes, elle a commencé à avoir des crises de cris et de pleurs incontrôlables, n’a pas parlé pendant plus de deux ans et ne pouvait ni marcher ni se nourrir.

Hollie a été admise dans trois hôpitaux différents – y passant même Noël à seulement 16 ans.

«Ce fut le pire Noël de tous les temps», dit-elle.

« Tout le monde vous dit que Noël, c’est passer du temps ensemble, ouvrir des cadeaux et s’asseoir autour d’une table avec sa famille.

« Quand vous êtes coincé à l’hôpital et que vous n’avez rien de tout cela, cela rend la solitude et le désespoir encore plus évidents. »

Sauvé du suicide par Childline

Hollie s’est finalement tournée vers Childline après avoir tenté de se suicider le jour où elle devait être libérée.

« L’hôpital semblait mon seul espoir d’aller mieux, alors quand ils m’ont renvoyé, j’ai eu l’impression que toutes mes options s’étaient épuisées. Je ne voyais pas l’intérêt de continuer », dit-elle.

« Ensuite, je me suis souvenu de l’affiche Childline qu’ils avaient dans la salle de premiers soins de mon école primaire, et je me suis toujours souvenu du numéro.

« J’ai supposé que vous n’appeliez Childline que si vous étiez en danger ou si vous étiez victime d’abus, mais c’était ma dernière option, alors j’ai pensé que cela valait la peine de leur téléphoner.

« Ma première question était : ‘Ai-je le droit de vous appeler ?’ Et ils m’ont assuré que je pouvais appeler pour n’importe quelle raison.

Hollie était au téléphone pendant une heure et, après avoir expliqué ce qu’elle traversait, le conseiller lui a fait oublier ses difficultés mentales.

« Ils m’ont parlé de l’école, de mes amis et de mon chien et cela m’a pris la tête de tout le reste, donc je n’étais plus que Hollie, pas la patiente à l’hôpital qui a abandonné l’école. »

À ce moment-là, Hollie n’avait pas parlé depuis plus d’un an – mais ses appels à Childline ont marqué un tournant.

Les conseillers étaient les seules personnes à qui j’ai parlé pendant environ un an

Hollie Evans

«Je ne parlais pas et je ne sentais pas que je pouvais parler à qui que ce soit, mais j’allais de temps en temps dans le hangar au fond de mon jardin pour parler à Childline.

« Les conseillers étaient les seules personnes à qui j’ai parlé pendant environ un an, mais Childline se sentait en sécurité et cela m’a permis de trouver ma voix pendant cinq minutes, une fois par semaine. »

Finalement, Hollie a demandé à sa mère si elle pouvait obtenir des séances de conseil et a déclaré que Childline lui avait donné la confiance nécessaire pour s’ouvrir et partager ses sentiments.

Après être retournée à l’école pour terminer ses GCSE et A Levels, Hollie se débrouille maintenant bien et étudie le design graphique dans une université de Canterbury.

« Le fait que je sois ici est en grande partie dû à Childline », dit-elle. « Tout ce que j’ai pu faire, c’est parce que quelqu’un m’a sauvé à ce moment-là, la première nuit où j’ai appelé.

« Les conseillers raccrochent à la fin de cet appel et ils ne voient pas le reste de la vie de ces jeunes.

« Mais je peux garantir qu’ils font une énorme différence d’une manière qu’ils ne comprendront jamais. »

Appel de Noël de la NSPCC En réponse aux préoccupations concernant les enfants ce Noël, la NSPCC a lancé son appel de Noël télévisé « Ici pour les enfants ». L’annonce, qui a été lancée plus tôt ce mois-ci, voit des conseillers de Childline prendre des appels à Noël d’enfants aux prises avec la solitude et l’isolement, des pensées et des sentiments suicidaires et des abus physiques. Le NSPCC tend la main au public pour soutenir son appel Here for Children et faire un don, afin que les conseillers Childline puissent répondre à l’appel à l’aide d’un enfant ce Noël. Le numéro de la ligne enfant est le 0800 1111. Si les adultes s’inquiètent pour les enfants, ils peuvent demander conseil aux praticiens de la NSPCC au 0808 800 5000 ou à help@nspcc.org.uk.

Oreille à l’écoute 365 jours par an

Le service Childline est ouvert tous les jours de l’année, avec de nombreux bénévoles renonçant à leur jour de Noël pour répondre aux téléphones dans les bases à travers le Royaume-Uni.

Wendy Robinson, responsable du service Childline, a déclaré: «Nous savons que la saison des fêtes apportera ses propres défis uniques à certains enfants.

« Ne pas être à l’école et avoir accès aux réseaux de soutien habituels peut être très isolant, en particulier si les enfants ont des problèmes de santé mentale ou sont dans des foyers qui ne sont pas sûrs.

« Nous voulons que tous les enfants et les jeunes sachent que nous sommes là pour eux chaque jour. Les conseillers de Christmas Childline seront là pour vous écouter, quelle que soit la raison pour laquelle ils nous contactent.

Hollie à l'adolescence, à l'époque où elle est tombée malade

Un conseiller prend un appel dans la nouvelle publicité pour la campagne de Noël