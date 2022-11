La Somalie se prépare à la famine, coincée entre Al Shabab et la sécheresse

La calamité fait signe en Somalie, où une combinaison de conditions météorologiques extrêmes et d’extrémistes conduit le pays vers sa plus grave catastrophe humanitaire depuis plus d’une décennie. Cinq saisons de pluies manquées, liées au changement climatique, ont touché 7,8 millions de Somaliens, dont 300 000 souffrent de famine sévère.

Mais le climat à lui seul ne crée pas la famine, disent les experts – il faut aussi des gens. Le plus grand obstacle à un effort de secours massif est la présence d’Al Shabab, les extrémistes qui envoient des kamikazes et recrutent de force des enfants, taxent les agriculteurs et empêchent les groupes d’aide d’atteindre les zones les plus touchées.

Les Somaliens attendent de voir si les experts de l’aide déclareront officiellement une famine dans les semaines à venir. Beaucoup craignent déjà que l’histoire ne se répète : les deux dernières grandes famines somaliennes, en 1992 et 2011, qui ont tué un demi-million de personnes à elles deux, ont également été le produit d’une sécheresse suralimentée par la guerre.