«Le gouvernement fédéral de la Somalie a pris cette décision en réponse aux violations politiques et à l’ingérence flagrante continue du gouvernement kényan récemment dans la souveraineté de notre pays», a déclaré M. Dubbe. «La direction actuelle du gouvernement kényan travaille à diviser les deux nations, qui partagent des intérêts communs.»

Le ministre de l’Information a déclaré que la Somalie rompait ses relations parce que le Kenya avait violé la souveraineté de son pays. Dans une annonce diffusé à la télévision d’État , le ministre, Osman Dubbe, a déclaré que la Somalie rappellerait tous ses diplomates du Kenya et a donné aux diplomates kényans sept jours pour quitter le pays.

Bien qu’il ne soit pas internationalement reconnu, le Somaliland a largement évité la même violence qui déchire le reste de la Somalie et a mis en place sa propre administration militaire, politique et monétaire.

La Somalie a également accusé le Kenya de s’ingérer dans la campagne électorale avant un vote parlementaire prévu plus tard ce mois-ci alors qu’il lutte pour la transition vers un système politique plus stable avec des transferts de pouvoir en douceur.

Les Somaliens étaient déjà confrontés à une myriade de menaces, des inondations et des criquets pèlerins à la pandémie de coronavirus, et mardi, des groupes d’opposition et leurs partisans se sont affrontés avec la police dans la capitale somalienne, Mogadiscio, alors qu’ils commençaient des manifestations visant à pousser le gouvernement à un vote équitable.

Ajoutant à l’incertitude dans le pays, les États-Unis ont annoncé il y a un peu plus d’une semaine qu’ils retireraient leurs troupes de Somalie, faisant craindre que les gains de sécurité réalisés au cours de la dernière décennie contre les Shabab, un groupe terroriste lié à Al-Qaïda, ne puissent être miné et les militants pourraient essayer de le revendiquer comme une victoire.

Le Kenya et la Somalie partagent une frontière de 430 milles et ont tous deux été poursuivis par la violence infligée par les Shabab. Ils sont engagés depuis des années dans un différend maritime qui est actuellement être jugé à la Cour internationale de Justice de La Haye.