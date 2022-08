La Somalie nomme l’ancien député d’al-Shabab ministre du gouvernement

MOGADISCIO, Somalie (AP) – Un ancien chef adjoint du groupe extrémiste al-Shabab a été nommé ministre du gouvernement par la nouvelle administration somalienne dans ce que certains appellent une chance de persuader les combattants de dénoncer la violence.

Mukhtar Robow a été nommé ministre des Affaires religieuses, a annoncé mardi le gouvernement du président Hassan Sheikh Mohamud. Tous les Somaliens n’ont pas soutenu sa nomination ministérielle, certains la qualifiant d’irrespectueuse envers ceux qui ont perdu des êtres chers dans les attaques d’al-Shabab.

Robow, qui avait autrefois reçu une prime de 5 millions de dollars américains sur sa tête, a quitté le groupe al-Shabab lié à Al-Qaida en 2017 et a d’abord été accueilli avec des éloges par le gouvernement somalien. Mais lorsqu’il a tenté de briguer la direction de la région du sud-ouest du pays en 2018, il a été arrêté.

La raison de l’arrestation de Robow n’a jamais été précisée, l’actuel président somalien a déclaré à plusieurs reprises que la détention n’avait aucun fondement légal. Le gouvernement somalien n’a pas commenté sa nomination mardi.

Robow, qui serait dans la cinquantaine, a étudié le droit islamique au Soudan et aurait participé aux combats anti-soviétiques en Afghanistan. Il a une fois fait l’éloge d’Oussama ben Laden et a tenté d’imposer un État islamique en Somalie. En 2008, les États-Unis lui ont imposé des sanctions et l’ont nommé “terroriste mondial spécialement désigné”.

Il a quitté al-Shabab après une dispute avec les extrémistes du groupe. “Je n’étais pas d’accord avec leur croyance, qui ne sert pas la religion islamique”, avait-il déclaré à l’époque.

Sa défection s’est produite peu de temps après que les États-Unis ont retiré la prime de sa tête à la demande du gouvernement somalien. La Somalie s’est engagée dans des efforts soutenus par les États-Unis pour encourager les combattants à quitter al-Shabab, convaincus que chaque défection révèle la faiblesse du groupe extrémiste, qui compte des milliers de combattants et contrôle toujours de grandes parties des régions rurales du sud et du centre.

Omar Faruk, Associated Press