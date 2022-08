La Somalie nomme l’ancien député d’al-Shabab ministre du gouvernement

Robow, qui avait autrefois reçu une prime de 5 millions de dollars américains sur sa tête, a quitté le groupe al-Shabab lié à Al-Qaida en 2017 et a d’abord été accueilli avec des éloges par le gouvernement somalien. Mais lorsqu’il a tenté de briguer la direction de la région du sud-ouest du pays en 2018, il a été arrêté.

Robow, qui serait dans la cinquantaine, a étudié le droit islamique au Soudan et aurait participé aux combats anti-soviétiques en Afghanistan. Il a une fois fait l’éloge d’Oussama ben Laden et a tenté d’imposer un État islamique en Somalie. En 2008, les États-Unis lui ont imposé des sanctions et l’ont nommé “terroriste mondial spécialement désigné”.