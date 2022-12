La Somalie n’est pas encore en famine mais toujours en danger, selon un rapport

NAIROBI, Kenya (AP) – La Somalie n’est pas encore tombée dans la famine, mais plusieurs régions du pays risquent d’en souffrir dans les mois à venir, selon un nouveau rapport sur la sécurité alimentaire sur la pire sécheresse qu’ait connue la Corne de l’Afrique depuis des décennies.

Le rapport publié mardi par les Nations Unies et d’autres experts indique que plus de 8 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire grave alors que la Somalie fait face à “un niveau de besoin sans précédent” après cinq saisons des pluies ratées consécutives et des prix alimentaires “exceptionnellement élevés”. Des milliers de personnes sont mortes.

Le rapport avertit que la famine est prévue entre avril et juin de l’année prochaine dans deux parties de la région de Bay au sud-ouest de la Somalie et parmi les personnes déplacées dans la ville de Baidoa et la capitale, Mogadiscio. Il dit que le “scénario le plus probable” verra plus de 700 000 personnes dans ces régions en famine.

Le rapport indique que plusieurs autres parties du centre et du sud de la Somalie connaîtront également un risque accru de famine si une sixième saison des pluies consécutive échoue au début de l’année prochaine.

Plus tôt cette année, les experts en sécurité alimentaire ont mis en garde contre la famine dans certaines parties de la Somalie d’ici la fin de cette année sans augmentation de l’aide humanitaire internationale. Les travailleurs humanitaires disent que la guerre en Ukraine a détourné le financement de certains donateurs clés.

Cara Anna, l’Associated Press