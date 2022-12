La Somalie n’est pas encore en famine mais toujours en danger, selon un rapport

Le rapport publié mardi par les Nations Unies et d’autres experts indique que plus de 8 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire grave alors que la Somalie fait face à “un niveau de besoin sans précédent” après cinq saisons des pluies ratées consécutives et des prix alimentaires “exceptionnellement élevés”. Des milliers de personnes sont mortes.

Le rapport avertit que la famine est prévue entre avril et juin de l’année prochaine dans deux parties de la région de Bay au sud-ouest de la Somalie et parmi les personnes déplacées dans la ville de Baidoa et la capitale, Mogadiscio. Il dit que le “scénario le plus probable” verra plus de 700 000 personnes dans ces régions en famine.