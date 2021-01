MOGADISHU, Somalie (AP) – Alors que la Somalie marque le trentième anniversaire de la chute d’un dictateur et du chaos qui a ravagé le pays, le gouvernement s’apprête à organiser des élections nationales troublées. Ou est-ce?

Deux États régionaux refusent de participer, et le temps presse avant la date du 8 février à laquelle les mandats expirent. Une résolution du parlement permet au président Mohamed Abdullahi Mohamed et aux législateurs de rester en fonction, mais aller au-delà du 8 février amène «une situation politique imprévisible dans un pays où nous n’en avons certainement plus besoin», a déclaré le représentant spécial des Nations Unies, James Swan. journalistes cette semaine.

Au milieu des panneaux d’affichage et des discours de campagne dans la capitale, Mogadiscio, il y a un sentiment de frustration car les gens sont exhortés à soutenir les candidats mais une fois de plus ne peuvent pas participer directement.

«Personne ne nous a jamais demandé ce que nous voulions ou qui nous choisirions comme président», a déclaré Asha Abdulle, qui dirige un petit salon de thé.

«Chaque président veut prolonger son mandat et ajouter au moins un an de plus, alors pourquoi ne peuvent-ils pas le rendre officiel et organiser des élections tous les cinq ans au lieu de quatre?» s’est demandé Abdirisaq Ali Mohamed en regardant la télévision dans un hôtel.

L’incertitude est mûre pour l’exploitation par le groupe extrémiste al-Shabab basé en Somalie, qui a menacé d’attaquer les urnes. Pendant ce temps, le pays s’adapte au retrait de quelque 700 militaires américains, processus achevé à la mi-janvier.

Une élection réussie signifie que le gouvernement somalien peut passer à la résolution de problèmes urgents tels que la pandémie COVID-19, une épidémie de criquets et des centaines de milliers de personnes déplacées par des crises climatiques comme la sécheresse.

Malgré son insécurité, la nation de la Corne de l’Afrique a connu des changements pacifiques de direction tous les quatre ans depuis 2000, et elle a la particularité d’avoir le premier président démocratiquement élu d’Afrique à démissionner pacifiquement, Aden Abdulle Osman en 1967.

Mais l’objectif d’une élection directe, une personne et une voix en Somalie reste insaisissable. C’était censé avoir lieu cette fois. Au lieu de cela, le gouvernement fédéral et les États se sont mis d’accord sur une autre «élection indirecte», avec des sénateurs et des membres du parlement élus par des chefs communautaires – des délégués de clans puissants – dans chaque État membre.

L’histoire continue

Les parlementaires et les sénateurs élisent ensuite le président de la Somalie.

Une alliance de dirigeants de l’opposition, ainsi que des groupes de la société civile, se sont opposés, arguant que cela ne leur laisse aucun mot à dire dans la politique de leur propre pays.

Désormais, les États régionaux du Jubbaland et du Puntland ont refusé de participer, s’opposant à des questions telles que la manière dont les organes de gestion électorale devraient être nommés et les délégués sélectionnés. Cela inclut les délégués de la région séparatiste du Somaliland, qui se considère comme un pays indépendant mais non reconnu internationalement.

Le Jubbaland et le Puntland ont finalement nommé des commissaires électoraux cette semaine, signe de progrès. «Pas d’élections partielles ni de processus parallèles», a déclaré l’ambassade américaine en encourageant les dirigeants politiques à se réunir sur les questions en suspens.

Une explosion de combats meurtriers à Jubbaland cette semaine a mis en évidence les tensions. La Somalie l’a imputée aux rebelles soutenus par le Kenya voisin, avec lequel la Somalie a rompu ses relations diplomatiques en décembre. Les critiques du président disent qu’il essaie de rallier le soutien alors qu’il cherche un deuxième mandat – un objectif insaisissable pour les dirigeants somaliens au cours des deux dernières décennies.

L’alliance de l’opposition, qui comprend deux anciens présidents et l’ancien Premier ministre Hassan Ali Khayre, a exhorté le président à reprendre ses esprits et à laisser toutes les parties prenantes jouer le rôle qui leur revient dans l’élection.

«Vous avez promis qu’une fois président, vous serez un bon ancien somalien. Vous avez été donné pour diriger un peuple uni de manière pacifique », a déclaré l’un des anciens présidents, Hassan Sheikh Mohamud. Il a lui-même bénéficié d’une année supplémentaire au pouvoir alors que les élections n’étaient pas encore prêtes.

L’ancien président a averti que le Jubbaland et le Puntland pourraient emprunter la voie du Somaliland, avec l’unité du pays en jeu.

«Il n’y a aucun moyen que la Somalie retourne aux années 1990», a déclaré Mohamud à une époque où les chefs de guerre locaux sévissaient à Mogadiscio et une tentative d’intervention de l’armée américaine s’est effondrée lorsque les corps de soldats américains ont été traînés dans les rues.

Les États opposés ont eu suffisamment de temps pour participer aux élections, a déclaré Ibrahim Hassan Haji, membre de la commission électorale de l’État du Sud-Ouest. «Sinon, nous serons obligés d’aller de l’avant sans eux et de sélectionner leurs quotas de (délégués) d’ici à Mogadiscio.»

Mais le chef du groupe de réflexion local de l’Institut Hiraal, Hussein Sheikh Ali, a déclaré que la tenue d’élections partielles ne serait pas tolérée dans un pays où les clans sont toujours «armés jusqu’aux dents».

Au lieu de cela, «c’est toujours le« sixième clan »(la communauté internationale) qui intervient» dans de telles crises et une feuille de route est généralement convenue, a ajouté l’analyste politique Liban Abdullahi.

Le représentant spécial de l’ONU, cependant, a souligné que toute résolution doit venir des dirigeants somaliens, qu’il a exhortés à «faire preuve d’imagination». Il ne dirait pas comment la communauté internationale pourrait réagir à un vote qui se déroule sans que tous les États soient impliqués.

___

Cara Anna à Nairobi, Kenya a contribué.