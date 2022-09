La Somalie est au bord de la famine alors que le monde détourne le regard

Commentez cette histoire Commentaire

La famine frappera certaines parties de la Somalie entre octobre et décembre. C'était le verdict de Martin Griffiths, le chef humanitaire de l'ONU, qui s'est entretenu avec des journalistes de Mogadiscio, la capitale de la Corne de l'Afrique déchirée par la guerre et la sécheresse. "J'ai été profondément choqué ces derniers jours par le niveau de douleur et de souffrance que tant de Somaliens endurent", a déclaré Griffiths lundi. "La famine est à nos portes, et aujourd'hui nous recevons un dernier avertissement."

Plus de 7,1 millions de personnes, soit environ la moitié de la population somalienne, ont besoin d’une aide alimentaire. Un enfant sur cinq dans le pays sera confronté à des formes mortelles de malnutrition d’ici octobre si les conditions actuelles perdurent. Quatre saisons des pluies ratées ont plongé la région dans sa pire sécheresse depuis plus de quatre décennies, poussant environ un million de personnes en Somalie à quitter leurs maisons et à traverser la campagne aride à la recherche de nourriture et d’aide. Leurs malheurs ont été aggravés par des événements hors de leur portée, l’invasion russe de l’Ukraine provoquant une flambée des prix mondiaux des céréales, du carburant et des engrais qui a eu un impact sur certains des pays les plus pauvres du monde.

Des témoins oculaires racontent en détail des scènes de misère sans fin, alors que d’innombrables enfants affamés succombent à des maladies autrement évitables. “Nous enterrons des bébés et regardons avec chagrin les mères pleurer parce qu’elles ne savent pas quoi nourrir leurs enfants, qui meurent maintenant de faim et de soif, et la sécheresse prive les familles des récoltes et du bétail, leur seule source de revenus”, Daud Jiran, Le directeur de pays de l’organisation humanitaire Mercy Corps pour la Somalie, a déclaré dans un e-mail.

Pendant des mois, des responsables de l’ONU et des organisations internationales ont mis en garde contre l’aggravation de la faim en Somalie et dans d’autres parties de l’Afrique. Mais la déclaration de famine elle-même est un événement spécifique et rare généralement invoqué par les Nations Unies et les gouvernements nationaux. Une famine déclarée implique que les données montrent que plus de 20 % des ménages du pays souffrent de pénuries alimentaires extrêmes, qu’environ un tiers des enfants souffrent de malnutrition aiguë et que deux personnes sur 10 000 meurent chaque jour de faim, selon l’Integrated Food Classement des phases de sécurité.

J’ai couvert la dernière famine en Somalie il y a dix ans. C’est sur le point de se reproduire.

La famine a été déclarée pour la dernière fois en Somalie en 2011, lorsque plus d’un quart de million de personnes sont mortes, dont la moitié avaient moins de 5 ans. Beaucoup de choses ont changé au cours des années qui ont suivi, mais certains défis fondamentaux demeurent, notamment la persistance d’une insurrection islamiste violente par des militants d’al-Shabab. Ils contrôlent une partie du pays et ont rendu l’accès à certaines zones touchées par la sécheresse difficile pour les secouristes. Près d’un million de Somaliens vivent dans des régions du pays dominées par al-Shabab. Les experts estiment que l’étendue réelle des souffrances en Somalie est bien pire que les données publiées, avec d’innombrables décès non comptabilisés dans les zones rurales.

Il y a dix ans, les critiques avaient prévenu que la déclaration de famine en Somalie arrivait bien trop tard et qu’une désignation plus précoce aurait incité la communauté internationale à agir plus rapidement. La même chose peut être vraie maintenant.

“Des gens meurent déjà”, a déclaré le chef de l’International Rescue Committee, David Miliband, dans un communiqué. « Lors de la dernière famine en Somalie en 2011, la moitié de tous les décès sont survenus avant que la famine ne soit déclarée. … La communauté internationale s’est engagée à « ne plus jamais » autoriser la famine en Somalie ou attendre si longtemps avant d’agir, mais elle répète la même erreur cette année.

Les panneaux d’avertissement ont été là pour tous. En avril, l’agence des Nations Unies pour l’enfance a déclaré que 1,4 million d’enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition aiguë et avait déjà documenté des centaines de décès d’enfants dans des centres de traitement de la malnutrition. En mai, au moins 213 000 personnes dans la région centrale de la baie ont été jugées en «catastrophe», un terme désignant la famine. Pendant le reste de l’été, les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires ont tiré la sonnette d’alarme, cataloguant la faim généralisée et dénonçant le manque de soutien international.

“La crise est pire maintenant qu’à n’importe quel moment de ma vie en travaillant en Somalie au cours des 20 dernières années, et c’est à cause de l’effet aggravé de la guerre en Ukraine”, a déclaré Mohamud Mohamed Hassan, directeur national de l’organisation caritative Save the Children pour la Somalie. , à mon collègue Sudarsan Raghavan en juin. “Les communautés sont à un point de rupture.”

La faim désespérée de l’Afrique : la guerre en Ukraine pousse la Somalie vers la famine

Sur les 250 000 personnes décédées au cours de l’année 2011 #Somalie famine, près de la moitié ont perdu la vie avant qu’une famine ne soit officiellement déclarée. L’histoire nous dit que le temps n’est pas de notre côté. L’inaction est fatale.https://t.co/gwdeg03mvW – David Beasley (@WFPChief) 6 septembre 2022

L’aide étrangère tarde à venir. Un plan d’intervention de 1,5 milliard de dollars pour la Somalie proposé par les Nations Unies n’était financé qu’à 17 % en avril et à seulement les deux tiers en août. Comparez cela aux dizaines de milliards de dollars rassemblés par les puissances occidentales avec un minimum de discussions politiques ou d’agitation pour soutenir l’effort de guerre de l’Ukraine contre l’invasion russe.

Samantha Power, administratrice de l’USAID, a déclaré mardi qu’une famine peut encore être évitée. “Aujourd’hui, une augmentation significative de l’aide humanitaire peut encore aider à prévenir la famine et les décès de masse”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Mais la fenêtre pour empêcher cette projection de famine de devenir une réalité se ferme rapidement et les prochaines semaines sont critiques.” Son agence a mis en œuvre un plan pour nourrir au moins 3,5 millions de personnes par mois et a engagé au moins 668 millions de dollars de financement au cours de cet exercice seulement.

La Somalie s’approvisionnait à 90 % en blé auprès de la Russie et de l’Ukraine avant la guerre. La première grande cargaison de céréales ukrainiennes depuis que les négociations ont assoupli le blocus russe a atteint l’Afrique de l’Est la semaine dernière. Mais les dommages causés à une région si dépendante de ces importations ont été profonds et durables.

Il en va de même pour le bilan du changement climatique. Les Somaliens ordinaires – comme les Pakistanais ordinaires qui ont vu un tiers de leur pays être inondé au cours de la semaine dernière – ont peu contribué aux émissions qui réchauffent la planète. Mais ils sont en première ligne des événements climatiques catastrophiques qui, selon les scientifiques, ne feront que se multiplier dans les années à venir. Dans le cas de la Somalie, les experts prédisent davantage de périodes de sécheresse dans un proche avenir.