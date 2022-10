La Somalie dit qu’un haut dirigeant extrémiste d’al-Shabab a été tué

Abdullahi Nadir avait une prime de 3 millions de dollars sur sa tête par les États-Unis et le gouvernement somalien l’a décrit comme “l’un des membres les plus importants d’al-Shabab”.

MOGADISCIO, Somalie – Les autorités somaliennes affirment qu’un haut dirigeant du groupe extrémiste al-Shabab a été tué lors d’une opération conjointe de l’armée nationale somalienne et des forces partenaires internationales.

Il a été tué samedi dans le village de Haramka, dans la région de Middle Jubba, indique le communiqué du gouvernement publié lundi. Il avait été proche de l’ancien émir d’al-Shabab, Ahmed Abdi Godane, et de l’actuel dirigeant Ahmed Diriye.

“Sa mort est une épine retirée de la nation somalienne, et le peuple somalien sera soulagé de son égarement et de ses actes horribles”, indique le communiqué, ajoutant que Nadir était en position de succéder à l’actuel chef d’al-Shabab.

Le président somalien a récemment déclaré la « guerre totale » contre al-Shabab, qui compte des milliers de combattants et contrôle de grandes parties du sud et du centre de la Somalie. Le groupe vit en partie en « taxant » ou en extorquant les habitants, les hommes d’affaires et les voyageurs, selon les habitants.