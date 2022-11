La Somalie au bord d’une autre famine brutale, les enfants en faisant les frais

C’est le matin dans un hôpital de Dolow, en Somalie.

A l’intérieur du centre de stabilisation, une salle où les enfants malnutris reçoivent un traitement spécialisé, il n’y a pas de lits libres.

Les mères veillent sur leurs bébés. Ils attisent les endormis avec des écharpes, réarrangent les membres délicats des capricieux et incitent les plus alertes à prendre des gorgées de lait maternisé.

Au chevet de Miida, un an, le Dr Abdulaziz Osman lève avec précaution son bras frêle, à la recherche d’un pouls. Elle souffre, comme tant d’autres enfants ici, de malnutrition aiguë sévère.

C’est la troisième fois qu’elle vient ici, mais les visites de retour ne sont pas rares, dit le médecin.

Sa mère, Fadumo, porte une tasse de lait maternisé aux lèvres de Miida, lui demandant de boire, mais elle la rejette avec le peu d’énergie qu’elle a dans son corps. Le médecin devra décider aujourd’hui si l’enfant devra être placé sous sonde d’alimentation.

Alors que la plupart des regards du monde se sont tournés ailleurs cette année, la Somalie s’est enfoncée plus profondément dans la crise. Une famine frappe.

Le pays est au milieu de sa cinquième saison des pluies ratée, entraînant la pire sécheresse qu’il ait connue depuis près d’un demi-siècle. Il a décimé les récoltes et les animaux de ferme dont dépendent tant de Somaliens pour leur subsistance.

D’autres pays de la Corne de l’Afrique ont également été durement touchés par la sécheresse ces dernières années, mais aucun ne semble suivre une trajectoire aussi catastrophique que la Somalie, où les conditions météorologiques extrêmes provoquées par le changement climatique sont encore aggravées par les conflits.

Al Shabaab, le groupe islamiste militant connu pour ses attentats-suicides et autres attentats en Somalie et dans les pays voisins, contrôle de vastes étendues du pays, rendant l’accès à des régions entières dangereux et difficile pour les groupes humanitaires.

Les déplacements massifs causés par la sécheresse et la violence ont forcé des milliers de réfugiés à faire de longs voyages vers des camps surpeuplés comme ceux de la région de Gedo, près de la frontière avec l’Éthiopie.

Les gens arrivent avec presque rien – une mère nous a dit que les seules choses précieuses qui lui restaient étaient ses enfants.

Lorsque nous avons rencontré Abdullahi Hassan, 60 ans, il surveillait quatre de ses petits-enfants dans un camp pour déplacés à la périphérie de Luuq.

Hassan nous a accueillis dans le refuge où la famille de huit personnes vit et dort. Ils étaient au camp depuis deux semaines, ayant quitté la maison quand la pluie n’est pas venue et que tout leur bétail a été anéanti.

“Nous avons fui quand les choses étaient hors de contrôle”, a-t-il dit. “Nous avons fui pour la vie chère.”

Il était inquiet pour sa famille. Il ne pensait pas qu’ils pourraient survivre 10 jours de plus si les choses continuaient comme ça. Sowda, trois ans, avait une toux sèche, mais c’était son plus jeune petit-fils, Qeys, et sa fille qui se trouvaient à l’hôpital du centre-ville, où Qeys était soigné pour malnutrition.

“Je ne mange pas bien, car nous n’avons pas grand-chose”, nous a dit Nuuriyo, la fille d’Hassan, à l’hôpital. “Je n’avais pas de nourriture à manger, donc il n’y avait pas beaucoup de nutriments dans le lait maternel, et il n’y avait pas assez de lait maternel pour lui.”

L’UNICEF estime que depuis le mois d’août, un enfant est envoyé à l’hôpital pour malnutrition chaque minute en Somalie. La dernière famine qu’a connue le pays, en 2011, a tué plus d’un quart de million de personnes, dont la moitié d’enfants.

Les organisations humanitaires opérant dans le pays tirent la sonnette d’alarme depuis des mois, et bien qu’une famine n’ait pas encore été officiellement déclarée en 2022, ceux qui travaillent sur le terrain disent qu’attendre les statistiques est une perte de temps précieux.

“Si une leçon devait être tirée de 2011, si vous vous disputez pour savoir s’il s’agit de la famine ou non, vous êtes déjà trop tard et des gens meurent”, a déclaré Paul Healy, directeur national de la Somalie pour Trócaire, l’organisation caritative irlandaise qui dirige le centres de stabilisation et autres programmes de proximité dans la région de Gedo.

Trócaire reçoit des fonds de la Banque canadienne de céréales vivrières et du gouvernement canadien.

“Des vies sont perdues, des enfants en particulier, et se demander si les données sont à jour n’est pas suffisant, car vous n’obtiendrez pas les données dans certaines des zones les plus difficiles d’accès. [places] et les régions qui souffrent le plus.”

Le lendemain de notre première visite au centre de stabilisation de Dolow, nous sommes revenus pour vérifier Miida.

Un tube d’alimentation avait été fixé et le Dr Osman était de nouveau à son chevet. Miida avait été affaiblie par des vomissements et son équipe soignante essayait toujours de traiter la déshydratation et la pneumonie qui ravageaient son corps.

Au final, les défenses de Miida étaient trop dégradées et les complications trop nombreuses. Elle est décédée un jour plus tard.

Osman craint que la Somalie ne soit oubliée. Il a déclaré que davantage d’aide était nécessaire de la part de la communauté internationale pour renforcer la résilience face à la sécheresse et empêcher les enfants d’avoir faim en premier lieu.

“Nous nous concentrons sur le traitement de ces enfants, mais si vous ne traitez pas les causes profondes, le cercle vicieux continuera.”

