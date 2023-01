La Somalie affirme que les extrémistes d’al-Shabab demandent des pourparlers pour la première fois

Il n’y a pas eu de déclaration immédiate d’al-Shabab, un affilié d’al-Qaida qui, depuis plus d’une décennie, a perpétré des attentats à la bombe très médiatisés dans la capitale somalienne et contrôlé des parties des régions du centre et du sud du pays, compliquant les efforts de reconstruction de l’ancien État défaillant après des décennies de conflit.