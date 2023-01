La Somalie affirme pour la première fois que les extrémistes d’al-Shabab cherchent des pourparlers

MOGADISCIO, Somalie (AP) – Le gouvernement somalien a affirmé samedi que le groupe extrémiste al-Shabab avait pour la première fois demandé l’ouverture de négociations, au milieu d’une offensive militaire que le gouvernement a qualifiée de “guerre totale”.

Il n’y a pas eu de déclaration immédiate d’al-Shabab, un affilié d’al-Qaida qui, depuis plus d’une décennie, a perpétré des attentats à la bombe très médiatisés dans la capitale somalienne et contrôlé des parties des régions du centre et du sud du pays, compliquant les efforts de reconstruction de l’ancien État défaillant après des décennies de conflit.

“Al-Shabab a demandé l’ouverture de négociations avec le gouvernement somalien, mais il y a deux groupes au sein d’al-Shabab”, a déclaré le vice-ministre de la Défense Abdifatah Kasim aux journalistes à Mogadiscio. « La première partie est constituée d’étrangers et la deuxième partie de Somaliens locaux. Ces locaux ont une chance d’ouvrir des négociations, mais ces étrangers qui ont envahi notre pays n’ont pas le droit à des pourparlers. La seule option est de retourner d’où ils viennent.

Le vice-ministre de la Défense a ajouté que « pour les Somaliens, nous sommes prêts à les recevoir, car ils sont prêts à se rendre au gouvernement somalien. Ils doivent suivre les instructions du gouvernement, réintégrer leur société ou affronter l’armée nationale somalienne en première ligne.

Dans le passé, le gouvernement fédéral somalien a déclaré qu’il était ouvert à des négociations avec al-Shabab, mais c’est la première fois que le gouvernement déclare que le groupe extrémiste a demandé des pourparlers.

Al-Shabab compte plusieurs milliers de combattants, dont un nombre inconnu d’étrangers, provenant à la fois de pays de la région comme le Kenya voisin et d’ailleurs. Les extrémistes ont mené plusieurs attaques très médiatisées au fil des ans au Kenya, notamment dans la capitale, Nairobi, et dans une base militaire utilisée par les États-Unis.

Al-Shabab cherche depuis longtemps à imposer une loi islamique stricte en Somalie et demande le retrait des troupes étrangères opérant dans le pays de la Corne de l’Afrique. Les États-Unis ont une présence militaire en Somalie pour combattre les extrémistes, aux côtés de la Turquie et d’une force multinationale de l’Union africaine.

Le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, après avoir été élu l’année dernière, a lancé une offensive militaire contre al-Shabab avec le soutien de certaines milices locales qui ont repris le contrôle de certaines communautés aux extrémistes. Le président, dans un discours du Nouvel An, a promis d’éliminer al-Shabab cette année.

Les extrémistes, sous pression alors que le gouvernement cherche à réduire ses sources de financement, se sont déchaînés. Un attentat à la bombe en octobre à un carrefour très fréquenté de Mogadiscio a tué au moins 120 personnes, et une paire d’attentats à la bombe mercredi dans une région au cœur de l’offensive gouvernementale a tué au moins 35 personnes.

Omar Faruk, Associated Press