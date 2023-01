La solution indienne pour vérifier l’infiltration à la frontière de Pak : des drones montés sur radar

Des radars de pénétration au sol montés sur drone ont été déployés pour la première fois par les Forces de sécurité des frontières (BSF) pour vérifier la présence de tunnels souterrains utilisés par des terroristes pour infiltrer la frontière internationale indo-pakistanaise dans la région de Jammu, ont indiqué des responsables.

Le gadget technique de fabrication locale a récemment été mis en action sur ce front dans le cadre de l’exercice de détection de tunnel souterrain mené par la force pour s’assurer qu’aucun terroriste ne peut se faufiler sur le territoire indien et mener des frappes au Jammu-et-Cachemire. ou tout autre endroit du pays. Ces structures ont également été utilisées pour la contrebande de stupéfiants, d’armes et de munitions.

Le BSF a mis au jour au moins cinq tunnels souterrains sur environ 192 km du front de Jammu (de l’IB indo-pakistanais) au cours des trois dernières années.

Selon les données officielles, deux de ces tunnels transfrontaliers ont été détectés en 2020 et 2021 chacun, tandis qu’un a été trouvé l’année dernière et tous ont été détectés dans le secteur Indreshwar Nagar de Jammu.

“La force s’est procuré un outil technique intelligent pour contrer la menace des tunnels souterrains qui ont été signalés régulièrement le long de la région de Jammu de l’IB indo-pakistanais. Plus d’un radar de pénétration du sol monté sur drone a été déployé dans la région pour vérifiez ces structures clandestines utilisées par les terroristes pour s’infiltrer en Inde depuis le Pakistan », a déclaré un officier supérieur des BSF à PTI.

Des responsables travaillant sur le terrain ont déclaré que les radars actuellement déployés ont été développés par un fabricant indien et qu’ils fonctionnent en émettant de fortes ondes radio pour vérifier la présence de tunnels sous le sol et pour cartographier leur étendue. Bien que les détails spécifiques des radars ne puissent pas être divulgués, les nouveaux outils ont été ajoutés à l’attirail de surveillance du BSF pour aider les troupes au sol à entreprendre un exercice anti-tunnelling.

Son efficacité est actuellement à l’étude, ont indiqué les responsables.

Les radars sont montés sur les drones afin de leur donner un meilleur accès à ce terrain le long de ce front, difficile à atteindre pour les équipes au sol, ont-ils déclaré. Habituellement, la surveillance des tunnels cachés est entreprise à environ 400 mètres de la clôture frontalière.

Les équipes de surveillance anti-tunnelling du BSF contrôlent à distance le drone lorsqu’ils sont sortis pour passer au peigne fin une zone spécifique sur le front et ils sauvegardent le “radar volant” avec leur système traditionnel de vérification des tunnels à l’aide d’une recherche en profondeur à main et des outils de détection des mines, ont-ils dit.

“Un problème que ces radars rencontrent est la quantité de poussière générée par le vol des drones et ils se heurtent aux ondes radio émises par les radars pour balayer la terre en dessous. C’est un début et le nouvel outil est encore à être qualifiée d’exacte”, a déclaré un autre officier.

Le système habituel des troupes au sol vérifiant les tunnels est également suivi. Le concept de «l’homme derrière la machine» sera toujours l’outil le plus important malgré les meilleurs gadgets techniques disponibles, a déclaré l’officier travaillant le long du front de Jammu.

Le Jammu IB, long de 192 km – sur un front total de 2 289 km qui descend vers le Pendjab, le Rajasthan et le Gujarat – est sujet aux tunnels anciens ou dormants et fraîchement creusés en raison de la structure du sol meuble de la région et le BSF, qui est mandaté pour garder ce front, a détecté ici près d’une dizaine de structures de ce type au cours de la dernière décennie.

Les tunnels constituent une menace majeure pour les opérations antiterroristes, car l’infiltration de terroristes sous terre est difficile à détecter par rapport à l’infiltration depuis le sol en se glissant à travers les zones fluviales non clôturées ou en brisant la clôture. “Le BSF ainsi que d’autres acteurs de la sécurité peuvent affirmer qu’il n’y a eu aucune infiltration de l’autre côté de la frontière à moins que quelqu’un ne puisse le prouver. Les tunnels souterrains sont la deuxième route terroriste qui doit être bouchée efficacement”, a déclaré l’officier supérieur basé à Jammu.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)