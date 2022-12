La solution du protocole NI «très confiante» d’Ursula von der Leyen de l’UE peut être trouvée après des réunions «encourageantes» avec Rishi Sunak | Politique Nouvelles

La présidente de la Commission européenne a déclaré qu’elle avait eu des réunions “encourageantes” avec Rishi Sunak sur le protocole d’Irlande du Nord et qu’elle était “très confiante” qu’une solution puisse être trouvée.

Mais Ursula von der Leyen, arrivée jeudi à Dublin pour une visite de deux jours, a également déclaré que les conséquences du Brexit ne pouvaient pas être entièrement supprimées.

Westminster et Bruxelles continuent de négocier sur le protocole d’Irlande du Nord, qui a été introduit après Brexit éviter une frontière dure entre l’Irlande et Irlande du Nord.

Cependant, il a effectivement placé une frontière dans la mer d’Irlande car l’Irlande du Nord doit respecter certaines règles d’importation/exportation de l’UE, tandis que les marchandises se déplaçant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord sont soumises à un tarif s’ils “risquent” d’être déplacés dans l’UE par la suite.

Un projet de loi a été présenté à Westminster pour supprimer unilatéralement certaines de ces règles commerciales, mais cela a provoqué des frictions et l’UE a menacé le Royaume-Uni de poursuites judiciaires pour l’avoir fait.

Cependant, Mme von der Leyen a suggéré jeudi au parlement irlandais que les relations entre l’UE et le Royaume-Uni sous M. Sunak s’étaient améliorées par rapport à ses prédécesseurs Boris Johnson et Liz Truss.

Elle a déclaré que les discussions avec Londres jeudi étaient marquées par un “esprit nouveau, plus pragmatique car l’Union européenne et le Royaume-Uni sont toujours membres de la même famille élargie, même si nous ne vivons plus dans la même maison”.

“Mes contacts (avec) le Premier ministre Sunak sont encourageants et j’espère que nous pourrons trouver le chemin”, a-t-elle déclaré.

“S’il y a une volonté politique au Royaume-Uni, je suis très confiant que nous pouvons parvenir à une conclusion positive.”

Image:

Ursula von der Leyen s’est adressée au parlement irlandais à l’occasion des 50 ans d’adhésion de l’Irlande à l’UE



Le président de la Commission a promis que chaque fois que l’UE s’assoirait “avec nos amis britanniques”, elle le ferait avec “”un cœur honnête et un esprit ouvert” – pour citer le grand groupe irlandais The Saw Doctors”.

Elle a déclaré qu’elle pensait que l’application du bon sens et l’accent mis sur les problèmes “qui comptent vraiment en Irlande du Nord” signifieraient que des progrès pourraient être réalisés dans la résolution des problèmes pratiques que connaît l’Irlande du Nord.

Et elle a déclaré que l’UE « écoutait attentivement » les entreprises et la société civile d’Irlande du Nord.

“Mais les conséquences du Brexit et le type de Brexit choisi par le Royaume-Uni ne peuvent pas être entièrement supprimés”, a averti Mme von der Leyen.

“Les solutions que nous trouvons doivent garantir que le marché unique continue de fonctionner en Irlande et ailleurs dans l’Union européenne.

“Je pense que si les deux parties sont sensibles à cet équilibre prudent, une solution viable est à portée de main. Je pense que nous avons le devoir de la trouver.

“Permettez-moi de vous rassurer, l’Irlande peut toujours compter sur l’Union européenne pour respecter l’accord du Vendredi Saint.

“Il ne peut y avoir de frontière dure sur l’île d’Irlande.”

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a ajouté qu’il pensait qu’une “solution était à notre portée”.