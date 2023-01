La solution du ministre de la Défense de Pak au contrôle de la population

Les déclarations, en particulier celles prononcées par des dirigeants de la nation, attirent l’attention de tous. Lorsque certains d’entre eux n’ont pas de sens, c’est à ce moment-là que les sourcils se lèvent. Dans des cas comme celui-ci, cela laisse les internautes incrédules. L’actuel ministre de la Défense du Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux pour une remarque inhabituelle sur le contrôle de la population. Le clip a été partagé sur Twitter et montrait le ministre de la Défense assis pour une conférence de presse où il peut être entendu émettre une hypothèse plutôt étrange sur la façon dont la population peut être contrôlée. Il a déclaré : “Il n’y a pas d’augmentation de la population dans les pays où les marchés ferment à 20 heures”. Découvrez-le ici :

Nouvelle recherche, les bébés ne peuvent pas être faits après 20 heures. “Il n’y a pas d’augmentation de la population dans les pays où les marchés ferment à 20 heures”, a déclaré le ministre de la Défense. pic.twitter.com/G5IUAuOYD6– Naila Inayat (@nailainayat) 4 janvier 2023

Les utilisateurs des médias sociaux ont été déconcertés par le commentaire. Beaucoup essayaient encore de comprendre la logique derrière cette déclaration. D’autres se moquaient de l’hypothèse, l’appelant bien en avance sur son temps pour cette recherche. Ils ont également été surpris de la façon dont il était capable de corréler les marchés et les bébés. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Ces gars-là sont en avance sur la recherche, semble-t-il ! Les agences de fortune du monde entier paieraient pour mettre la main sur cette «recherche» et élimineraient plus que jamais tout le problème de balance des paiements de Pak. Maintenant, si seulement quelqu’un pouvait le démystifier pour la plèbe.

😂😂 Ces gars-là sont très en avance dans la recherche, semble-t-il ! Les agences de fortune du monde entier paieraient pour mettre la main sur cette «recherche» et élimineraient plus que jamais tout le problème de balance des paiements de Pak. Maintenant, si seulement quelqu’un pouvait le démystifier pour la plèbe.— Aditya (@writes_aditya) 5 janvier 2023

“Voilà. La solution parfaite à l’explosion démographique : fermer tous les marchés à 20 heures », lit-on dans un autre tweet.

Un autre utilisateur a écrit : « Le Pakistan et ses dirigeants sont socialement éloignés de la logique.

Découvrez quelques autres réactions ici:

Ce pays s’occupe du divertissement du monde entier (en particulier de l’Inde) 😂😂😂😂😂Merci 🙏 continuez à divertir 😝🇮🇳🇮🇳🇮🇳— GentleMan (@GentleM13234342) 5 janvier 2023

Il y a quelques mois, le ministre fédéral de la Planification du Pakistan, Ahsan Iqbal, a également attiré l’attention sur Twitter. Le ministre pakistanais a fait une remarque exhortant les gens à réduire leur consommation de thé. Cet appel est intervenu après qu’il a été révélé que la nation avait consommé du thé d’une valeur de 83,88 milliards de roupies au cours de l’exercice 2021-22. Suite à cela, le ministre fédéral du Plan au Pakistan a pris sur lui d’exhorter les gens à réduire leur consommation de thé.

Le gouvernement pakistanais souhaite que ses citoyens réduisent leur consommation de chai (thé) car celui-ci est également importé, a déclaré le ministre de la Fed, Ahsan Iqbal, à travers les médias. pic.twitter.com/5UsILUAMS9 —Anas Mallick (@AnasMallick) 14 juin 2022

L’enquête économique du Pakistan 2021-22 a également révélé que la dette publique totale du pays était de 44 366 milliards de PKR à la fin du mois de mars 2022.

