La solution de remise des prêts de la fonction publique profite aux emprunteurs étudiants

En octobre 2021, l’administration Biden annoncé une opportunité d’un an pour les étudiants emprunteurs qui souhaitent obtenir la remise de prêt de la fonction publique pour se rapprocher de la fin de leurs dettes.

Promulgué par le président de l’époque, George W. Bush, en 2007, le programme de remise des prêts de la fonction publique permet à certains employés à but non lucratif et gouvernementaux de voir leurs prêts étudiants fédéraux annulés après 10 ans ou 120 paiements. Cependant, le programme a été en proie à des problèmes, ce qui fait que les personnes qui bénéficient réellement de l’aide sont rares.

Grâce au correctif politique connu sous le nom de Dérogation PSLF limitéeprès de 360 ​​000 emprunteurs ont désormais droit à 24 milliards de dollars d’annulation de prêt, selon les données du Département américain de l’éducation analysées par l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Le plan d’annulation de prêt étudiant de Biden est suspendu

Les frais de scolarité corrigés de l’inflation diminuent

Ces collèges ne promettent aucune dette étudiante

L’emprunteur moyen a obtenu plus de 67 000 $ de dettes d’études.

“Ces emprunteurs étaient auparavant confrontés à des obstacles basés sur des détails techniques frustrants malgré le fait qu’ils occupaient un emploi qualifié dans la fonction publique”, a déclaré Kantrowitz.

Les réformes sous l’administration Biden comprenaient la réévaluation des délais des emprunteurs et le comptage de certains paiements qui n’étaient auparavant pas éligibles en raison du type de prêt ou du plan de remboursement d’un emprunteur.

Bien que l’opportunité se soit terminée en octobre, les emprunteurs ont toujours des options s’ils ne bénéficient pas de la solution d’un an.