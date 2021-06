La solution d’AOC contre la flambée de violence est d’ARRÊTER DE CONSTRUIRE DES PRISONS, mais les critiques méfiants contre le crime ne l’achètent pas – RT USA News

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) pense qu’elle a déchiffré le code sur la façon de réduire les crimes violents en Amérique : arrêter de construire des prisons. Les utilisateurs des médias sociaux sont restés perplexes quant à sa logique.

« Si nous voulons réduire les crimes violents, si nous voulons réduire le nombre de personnes dans nos prisons, la réponse est d’arrêter d’en construire davantage. Ocasio-Cortez a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse à New York.

Les commentaires de la membre du Congrès sont intervenus au milieu de la recrudescence des crimes violents dans plusieurs des plus grandes villes américaines, y compris son New York natal. Ironiquement, elle parlait également quelques jours seulement après qu’un homme qui avait été arrêté huit fois au cours de l’année écoulée – et pourtant était toujours autorisé à errer librement dans les rues – a frappé une femme asiatique alors qu’elle marchait sur le trottoir à New Quartier chinois de la ville de York. La femme a été assommée et hospitalisée pour des blessures au visage.

Les arrestations récentes du suspect impliquaient des attaques tout aussi aléatoires et violentes contre des étrangers, ainsi que des incendies criminels. Pour ne pas être en reste, un homme arrêté vendredi dernier pour avoir poussé une femme asiatique de 65 ans dans les escaliers d’une station de métro de New York avait un bilan encore plus étonnant, avec 67 arrestations passées. La ville a connu une augmentation de 353% des crimes haineux contre les personnes d’origine asiatique jusqu’à présent cette année.





Les utilisateurs de Twitter ont balayé l’argument d’Ocasio-Cortez, comparant sa logique à l’arrêt des accidents de voiture en ne construisant pas de voitures ou en améliorant la santé des gens en s’abstenant de construction d’hôpitaux. Un intervenant a dit que la réduction de la capacité d’emprisonnement faisait partie d’un « recette de woketopie pour réduire la criminalité » comprenant également moins de policiers, des frontières ouvertes, l’élimination des droits d’armes à feu pour les citoyens respectueux des lois et la décriminalisation des comportements criminels.

« C’est vrai, si nous avions moins de prisons, nous aurions moins de crimes parce que l’existence de prisons crée littéralement du crime à partir de l’éther » L’animatrice de radio conservatrice Dana Loesch a tweeté.

C’est vrai, si nous avions moins de prisons, nous aurions moins de crimes parce que l’existence de prisons crée littéralement du crime à partir de l’éther https://t.co/N3is3fp928 — Dana Loesch (@DLoesch) 3 juin 2021

Le comédien Kenny Webster a fait valoir qu’avoir moins de prisons ne réduirait pas le nombre de criminels. « Cela signifierait simplement que les prisons que nous avons encore seraient surpeuplées et moins sûres », il a dit. « AOC milite pour plus de violence en prison et de viols. »

Si nous avions moins de prisons, cela ne diminuerait pas le nombre de criminels, cela signifierait simplement que les prisons que nous avons encore seraient surpeuplées et moins sûres. AOC plaide pour plus de violence en prison et de viol https://t.co/jemv2Jr7Oq – Kenny Webster (@KenWebsterII) 3 juin 2021

Ocasio-Cortez a déclaré que l’absence de services de santé mentale contribue aux crimes violents et que les prisons sont utilisées comme « poubelles pour êtres humains ».

« La réponse est de s’assurer que nous construisons réellement plus d’hôpitaux, que nous payons les organisateurs, que nous obtenions aux gens des soins de santé mentale et des soins de santé en général, des emplois, etc. » elle a dit. « C’est pour soutenir les communautés, pas pour les jeter. »

La stratégie anti-prison d’Ocasio-Cortez est en contradiction avec les points de vue du commissaire de police de la ville de New York, Dermot Shea, qui a souligné que le récidiviste qui avait poussé une femme dans les escaliers avait été relâché dans la rue. « Nous ne pouvons pas courir après notre queue, attraper et relâcher, attraper et relâcher » il a dit.

Désignant le suspect qui aurait assommé une femme à Chinatown, le New York syndicat de la police mentionné, « Que cette personne ait besoin de services de santé mentale, d’une peine de prison ou des deux, la réponse ne peut pas être de la remettre tout de suite dans la rue. »

Une partie du problème, selon Shea et d’autres défenseurs de l’application des lois, est que les réformes de la libération sous caution adoptées à New York l’année dernière rendent plus difficile pour les juges de garder des suspects en prison en attendant leur procès.

« Quel est le dénominateur commun – les personnes qui sont arrêtées, plusieurs, plusieurs, plusieurs fois et libérées » dit Shea. «La maladie mentale est potentiellement liée à cela. Nous devons faire mieux. »

