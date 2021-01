Johannes Eisele / Getty

NIZHNY NOVGOROD — La Volga dormait sous une épaisse couche de neige, la forêt sans fin de l’autre côté également givrée d’argent. Lors d’un récent week-end, des figures de pêcheurs, chacun perché par leurs trous dans la glace, ressemblaient à des oiseaux noirs du haut de la rive droite de la rivière. Si vous voyagez à Nizhny Novgorod et avez besoin d’un endroit pour rencontrer un ami, n’hésitez pas: rendez-vous à côté de la George Tower, dans l’ancien château fondé à l’origine ici par le prince Youri II de Vladimir au 13ème siècle. Cette année, la ville célèbre son 800e anniversaire.

Il y a toujours des gens ici qui admirent la vue, regardent le soleil se coucher sur la Strelka, ou le cap des flèches, point de passage de deux des fleuves géants d’Europe, la Volga et l’Oka. La cathédrale jaune d’Alexandre Nevsky est le point de repère sur la pointe du cap, avec un stade de football construit spécialement pour les matchs de la Coupe du monde en 2018. Des milliers de fans étrangers se sont rendus à Nizhny Novgorod cet été de partout dans le monde – certains des les meilleurs bars hipster ont encore des signes en lettres latines: Hophead, Rebel, Boroda ou Show Me Bar.

Le mur de la forteresse et ses ports de tir descendent une colline escarpée jusqu’au remblai, où les couples dansent le tango et la salsa les soirs chauds. Les poètes et écrivains russes, dont Alexandre Pouchkine, Maksim Gorki, Vladimir Korolenko, Boris Sadovsky et Ivan Rukovishnikov, ont admiré cette vue sur le fleuve et la forêt de la taïga qui couvre la rive opposée, jusqu’à l’horizon. Malheureusement, de nombreuses maisons et quartiers s’effondrent ces jours-ci. Juste avant le Nouvel An, les responsables de la ville ont trouvé une solution rapide pour nettoyer pour le 800e anniversaire: démolir les quartiers délabrés. La nouvelle a brisé le cœur de nombreux historiens, ethnographes, bénévoles du mouvement Tom Sawyer, qui peine à préserver et restaurer les anciens bâtiments.

Des volontaires russes restaurent de vieux bâtiments dans tout le pays. Ils appellent leur mouvement Tom Sawyer Fest, après le personnage de Mark Twain, qui a transformé la tâche difficile en jeu, a organisé ses amis pour blanchir la clôture de sa tante et s’est amusé. Le russe Tom Sawyer parcourt le pays, réparant de précieuses maisons en bois dans 26 régions, dont des villes de Sibérie et de l’Oural. Les volontaires de Nizhny Novgorod ont fixé sept bâtiments historiques avec des ornements en bois, des décorations sculptées.

L’histoire continue

L’histoire de Nizhny Novgorod est l’histoire de la Russie. La Volga était la route principale de la Russie depuis qu’elle était la route commerciale des Vikings vers l’Asie centrale. Au 16ème siècle, les forces d’Ivan le Terrible ont roulé leur lourd canon sur Kazan pour combattre et libérer la Russie du joug mongol. Certains des gros canons du tsar Ivan ont coulé, avec des soldats, sous une glace mince à seulement 16 kilomètres de Nizhny Novgorod par une journée d’hiver exceptionnellement chaude. Au siècle suivant, la noblesse et les marchands de la ville ont collecté de l’argent pour une armée de volontaires et expulsé les forces polono-lituaniennes de Moscou, mettant fin à la Smuta, ou le temps des troubles, une crise politique russe d’une époque antérieure.