La solution à deux États reste notre seul (lointain) espoir

Une manifestation marquant la « Journée de la Terre » le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza.

Photo : Ahmed Zakot/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

La campagne israélienne à Gaza a déjà coûté la vie à environ 10 000 Palestiniens. Le Hamas tient toujours en otage plus de 200 âmes, tandis qu’un quart de million d’Israéliens restent déplacés à l’intérieur du pays après que les ravages du groupe terroriste ont dévasté leurs communautés.

Face à cette crise géopolitique qui s’aggrave, les Américains ont tenté d’aider de la seule manière que nous connaissons : en se disputant sur le sens et le bien-fondé de slogans de protestation ambigus.

Ces dernières semaines ont été marquées par une recrudescence des manifestations politiques pro-palestiniennes. Lors de plusieurs de ces manifestations, les manifestants ont scandé : « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ». Au Ligue anti-diffamationet bien d’autres membres de la communauté juive, cette phrase équivaut à un appel à la destruction violente d’Israël et au nettoyage ethnique des Juifs de la région.

Ainsi, lorsque Rashida Tlaib, la seule députée palestinienne américaine, a partagé une vidéo présentant ce slogan, elle a été accueillie par condamnation de la part de nombre de ses collègues démocrates et censurer par la Chambre des représentants.

C’était tout à fait injuste. Il ne fait aucun doute que « Du fleuve à la mer » implique l’élimination d’Israël tel qu’il est actuellement constitué ; Pour que la Palestine existe en tant qu’État libre, du Jourdain à la mer Méditerranée, elle doit englober le territoire actuel d’Israël. Pourtant, toutes les visions d’une dissolution d’Israël en un seul État régional n’impliquent pas de mauvais traitements envers la population juive. De nombreux progressistes plaident plutôt en faveur d’une résolution du conflit israélo-palestinien par l’établissement d’une démocratie binationale unique, du fleuve à la mer. Comme l’a souligné Tlaib : « « Du fleuve à la mer » est un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine. » La bonne foi de Tlaib en tant qu’opposant au nettoyage ethnique sous toutes ses formes est incontestable. Plus tôt cette année, elle opposition manifestée à la réinstallation forcée de colonies juives, même illégales, en Cisjordanie occupée.

En fin de compte, l’imprécision du slogan de Tlaib importe moins que le bien-fondé de sa vision sous-jacente.

Si les dernières semaines ont démontré quelque chose, c’est que les coûts d’un conflit israélo-palestinien non résolu sont exorbitants. Pendant des décennies, les tentatives visant à parvenir à un règlement politique permanent se sont concentrées sur la solution à deux États, qui établirait un État palestinien indépendant englobant la Cisjordanie et Gaza. Pourtant, depuis le début des négociations sur une solution à deux États au début des années 1990, les perspectives de paix n’ont fait que s’estomper. Il y a trente ans, les Palestiniens étaient réticents à se contenter d’un État sur seulement 22 % de leur territoire historique. Depuis lors, l’expansion des colonies juives en Cisjordanie s’est encore accentuée. rétréci les frontières d’une hypothétique Palestine. Au cours de la même période, les fanatiques de droite ont fini par dominer la politique israélienne tandis que le Hamas a gagné en pouvoir à Gaza et en popularité croissante en Cisjordanie.

Dans ce contexte, il est raisonnable de se demander si une approche différente ne serait pas plus propice à la justice et à la paix. Et une solution démocratique à un seul État est d’une simplicité séduisante à mettre en œuvre : au lieu de marchander des échanges de terres et des évacuations de colonies, Israël pourrait simplement accorder le droit de vote à chaque adulte vivant actuellement sous sa souveraineté.

Cette vision a des mérites considérables. Si elle est correctement appliquée, une « solution à un État » serait plus juste que l’alternative à deux États. Néanmoins, à mon avis, le rêve d’une démocratie binationale du fleuve à la mer est politiquement chimérique. Cet idéal a peu de soutien parmi les Palestiniens et est un anathème pour le public israélien. Le plaidoyer en faveur du binationalisme démocratique peut contribuer à créer un espace politique pour une solution à deux États. Et une fois la paix obtenue grâce à un tel cadre, il sera peut-être possible d’œuvrer à une confédération qui intégrerait les nations indépendantes d’Israël et de Palestine dans une entité supranationale plus large semblable à l’Union européenne. Et pourtant, aussi invraisemblable que puisse paraître la solution à deux États à l’heure actuelle, elle reste bien plus concevable que le vote de la Knesset pour mettre fin à l’existence d’Israël en tant qu’État à majorité juive.

Il y a deux raisons principales de préférer une « solution à un seul État » au conflit israélo-palestinien. Premièrement, il existe de nombreux obstacles redoutables à une solution à deux États que l’approche binationale démocratique contournerait. Deuxièmement, certaines des injustices subies par le peuple palestinien pourraient être réparées par une solution à un État, mais pas par une solution à deux États.

Pour les Palestiniens, une solution à deux États qui donnerait à leur nation un État indépendant à Gaza et en Cisjordanie constitue une défaite historique à bien des égards. Le plan de partition initial de l’ONU en 1947 aurait accordé aux Arabes de la région 44 pour cent de son territoire. À l’époque, les Arabes palestiniens considéraient cette proposition comme injuste et non sans raison : leur communauté constituait les deux tiers de la population de la région et possédait la grande majorité de ses terres. Pourtant, un État palestinien confiné à la Cisjordanie et à Gaza représenterait environ la moitié de la taille initiale de l’ONU, tout en étant non contigu.

Acquiescer à un État aussi austère n’était pas une mince concession pour les Palestiniens. Et une fois qu’ils ont obtenu les accords d’Oslo, les dirigeants palestiniens sont devenus réticents à accepter de nouvelles contraintes sur leur projet national, comme des limitations à la souveraineté d’un État palestinien prétendument indépendant ou la confiscation des quartiers de Cisjordanie peuplés de colons juifs.

Cependant, même sous la direction de gouvernements relativement libéraux, Israël a insisté sur le fait qu’une solution à deux États devait impliquer à la fois des contraintes strictes sur la souveraineté de la Palestine et l’annexion de nombreuses colonies juives en Cisjordanie. En 2000, la proposition de paix du Premier ministre israélien Ehud Barak exigeait qu’un État palestinien accepte les troupes israéliennes le long de sa frontière orientale avec la Jordanie pendant 12 ans. Et ce plan impliquait également l’annexion par Israël de 9 pour cent de Cisjordanie en échange d’une fraction de la même superficie de terres situées à l’intérieur d’Israël. On peut certainement remettre en question la décision du président de l’Autorité palestinienne, Yasser Arafat, de ne pas faire de contre-offre à la proposition de Barak. Mais il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les Palestiniens ne se contentaient pas d’un petit État non contigu, si dépourvu de souveraineté qu’il ne pouvait pas interdire l’accès des troupes israéliennes à son territoire.

Et pourtant, les concessions probablement requises aujourd’hui pour une solution à deux États seraient encore plus profondes. En 2000, il y avait 365 000 colons juifs à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Aujourd’hui, ce chiffre dépasse les 650 000. Une grande partie de cette population est regroupée juste à l’extérieur de la frontière israélienne. Mais d’autres sont répartis dans des colonies qui répartissent de vastes étendues de Cisjordanie. Ces colonies sont desservies par des routes sur lesquelles les Palestiniens ne sont pas autorisés à circuler et qui isolent délibérément les communautés palestiniennes disparates les unes des autres.

Le fait que l’expansion des colonies israéliennes ait compromis la solution à deux États n’est pas un hasard. La droite israélienne, sous la direction de Benjamin Netanyahu, est catégoriquement opposée à un État palestinien indépendant et considère l’expansion des colonies comme un moyen d’en empêcher la création.

Pendant ce temps, l’engagement israélien à limiter la souveraineté palestinienne n’a fait que devenir plus catégorique depuis la Seconde Intifada. En 2020, Netanyahou déclaré que la Palestine ne devrait bénéficier d’une reconnaissance internationale en tant qu’État que si elle consent à « compléter le contrôle sécuritaire israélien partout ».

Dans le contexte actuel, une solution à deux États exigerait donc soit qu’Israël déracine des centaines de milliers de ses propres citoyens de Cisjordanie, soit que les Palestiniens acceptent une version encore plus émaciée de leur projet national. Et après le 7 octobre, Israël exigerait sûrement aussi des contraintes sur l’autonomie d’un État palestinien « indépendant » en matière de sécurité et de défense, ce qui remettrait sa souveraineté en question.

Il va sans dire qu’une solution à un seul État ne peut pas résoudre le problème posé par l’engagement d’Israël à mettre en quarantaine et à surveiller étroitement la population palestinienne. Il y a des raisons de croire que le soutien à l’extrémisme violent parmi les Palestiniens diminuerait considérablement dès qu’ils ont obtenu l’égalité démocratique. Mais il est peu probable que ce fait ait beaucoup de poids dans la politique israélienne aujourd’hui.

Cela dit, une solution à un seul État résoudrait le problème posé par le projet de colonisation israélien. Accorder aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie la pleine citoyenneté en Israël constituerait la fin de l’occupation et le début d’un gouvernement palestinien autonome, bien que dans le contexte d’une démocratie multiethnique. Et cela permettrait d’atteindre ces objectifs sans nécessiter la réinstallation d’un seul Juif en Cisjordanie.

De plus, une solution à un État permettrait également de contourner un autre obstacle majeur au règlement à deux États : la division politique entre Palestiniens. À l’heure actuelle, le Hamas s’accroche au pouvoir à Gaza tandis que le Fatah contrôle l’Autorité palestinienne et la Cisjordanie. En l’absence d’une direction palestinienne unifiée dotée de l’autorité légitime pour signer un accord de paix, il n’y a aucun moyen de parvenir à un accord. Mais en théorie, le gouvernement israélien pourrait accorder unilatéralement la citoyenneté à tous les Palestiniens.

Cependant, la plus grande vertu de l’approche à État unique est qu’elle offre des formes uniques de réparation aux Palestiniens lésés par la création d’Israël. De nombreux habitants de Cisjordanie et de Gaza descendent de personnes déplacées par Israël lors de sa guerre d’indépendance en 1948. Ces réfugiés aspirent à retourner dans leur pays ancestral…