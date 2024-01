La solution à deux États est morte. Pourquoi faire encore semblant ? – POLITIQUE

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

Jamie Dettmer est rédacteur d’opinion chez POLITICO Europe.

Aujourd’hui, les Israéliens ne croient pas qu’un État juif puisse vivre aux côtés d’un État palestinien.

Dans l’état actuel des choses, ils ont perdu toute confiance dans une solution à deux États – même s’ils n’avaient pas grand-chose au départ, même avant les attaques du Hamas du 7 octobre contre le sud d’Israël. Ils souhaitent plutôt des fortifications plus grandes et de meilleure qualité, ainsi qu’une plus grande vigilance à la suite des défaillances en matière de renseignement et de sécurité qui n’ont pas réussi à empêcher ce qui était clairement un pogrom planifié de longue date.

« Les Israéliens sont d’humeur belliqueuse », a déclaré à POLITICO la sondeuse Dahlia Scheindlin. Elle s’exprimait après qu’un sondage de l’Institut israélien de la démocratie ait révélé que 75 % des Juifs israéliens pensent que le pays devrait ignorer la pression croissante des États-Unis pour mettre un terme à la guerre à Gaza. Et un autre sondage Gallup a récemment montré que 65 pour cent s’opposer à la création d’un État palestinien indépendant.

Ce durcissement de l’opinion israélienne concernant une solution à deux États va de pair avec des signes clairs selon lesquels les attentats du 7 octobre feront pencher encore plus à droite le pays, dominé dans son avant-garde par les idées des colons de Cisjordanie qui veulent qu’Israël ait l’empreinte de tous les terres bibliques des Juifs. Cela est conforme à un modèle historique, a déclaré Scheindlin : chaque fois qu’Israël subit un choc violent majeur, les partis de droite et les hommes politiques en profitent.

Cependant, si des élections ont lieu prochainement, cela ne profitera pas nécessairement au Premier ministre Benjamin Netanyahu lui-même ou à son parti Likoud. La plupart des Israéliens accusent Netanyahu d’être responsable de la débâcle sanglante en matière de sécurité et, bouillonnant de colère, ils veulent simplement qu’il parte – que ce soit tôt ou tard. Mais selon Scheindlin, il est peu probable que l’orientation politique fondamentale change avec ou sans lui.

Cela suggère que la question primordiale de l’avenir des Palestiniens et de leurs aspirations nationales continuera d’être mise de côté – sans parler des discussions sérieuses sur la solution à deux États.

Mais tous les Israéliens ne sont pas prêts à se contenter de cette situation. De nombreux anciens piliers de la politique et de la défense du pays s’activent et commencent à comploter et à planifier. Ils insistent pour être entendus, arguant qu’ignorer la question palestinienne ne fonctionnera tout simplement pas et qu’une solution à deux États est la seule voie à suivre car, selon eux, c’est la seule option viable.

« Ce n’est pas à la mode de faire confiance aux Palestiniens, à n’importe quel Palestinien. C’est le moment où vous êtes censé les détester. Mais ce sont des conneries », a déclaré l’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert. « Quand je discute avec les gens, je dis parfois : « Quelle est la solution ? Selon vous, que peut-on faire ? Pensez-vous que nous pouvons continuer à contrôler 4,5 millions de personnes sans droits, avec une occupation illimitée, pour toujours ? Pensez-vous que cela puisse fonctionner ? Alors, bien sûr, ils n’ont pas de réponse », a-t-il ajouté.

Et lorsqu’on lui demande comment convaincre les Israéliens d’envisager l’idée d’une solution à deux États, « il vous suffit de le faire. C’est un acte de leadership. C’est ce qui nous manque maintenant », a répondu Olmert avec insistance.

« Écoutez, j’ai appris au cours de ma carrière politique que la réalité est parfois créée par la simple détermination et les décisions énergiques prises par les dirigeants. Ce qui est populaire et ce qui ne l’est pas n’a pas vraiment d’importance. La solution à deux États n’a jamais été une idée populaire auprès de la majorité des Israéliens. Mais si cela avait été mis en œuvre, si nous avions conclu un accord dans le passé, la majorité l’aurait accepté », a-t-il déclaré.

Non pas qu’Olmert pense que Netanyahu va, ou puisse, changer de place. « Parce que s’il le faisait, cela signifierait sa destruction politique immédiate – sa coalition gouvernementale de droite s’effondrerait », a-t-il déclaré.

Comme Olmert, Yaakov Peri, ancien chef de l’agence de sécurité israélienne Shin Bet – communément appelée Shabak – est également partisan d’une solution à deux États, car il ne voit pas de véritable alternative. « J’étais pour une solution à deux États dès le début, dès 1993, après les accords d’Oslo », a-t-il déclaré, faisant référence aux accords historiques qui ont créé l’Autorité nationale palestinienne (AP) en Cisjordanie et qui visaient à opposer Israéliens et Palestiniens. sur la voie d’un règlement négocié final.

La plupart des Israéliens accusent Netanyahu d’être responsable de la débâcle sanglante en matière de sécurité et, bouillonnant de colère, ils veulent simplement qu’il disparaisse | Jacquelyn Martin/POOL/AFP via Getty Images

Peri est d’accord avec Olmert sur le fait que le scepticisme du public peut être surmonté, notant que la plupart des Israéliens se méfiaient du traité de paix entre l’Égypte et Israël signé par Anwar Sadat et Menachem Begin en 1979. Les dirigeants égyptiens et israéliens de l’époque ont pris de grands risques pour obtenir la signature de cet accord. , et cela dure depuis.

« Mais nos gouvernements, depuis plus de 20 ans, n’ont tout simplement pas envisagé sérieusement la solution à deux États. Un État palestinien indépendant n’est pas quelque chose sur lequel ils sont prêts à miser quoi que ce soit », a déclaré Peri, assis près d’une étagère affichant, entre autres, l’autobiographie du général américain Colin Powell.

Powell avait formulé une doctrine décrivant les questions clés que les dirigeants devraient se poser avant de s’engager dans une action militaire – notamment des questions telles que : existe-t-il un objectif clair et réalisable ? Les risques et les coûts ont-ils été entièrement analysés ? Et existe-t-il une stratégie de sortie crédible ? Des questions qu’Israël a désespérément besoin de poser maintenant.

Peri a également rejeté l’idée selon laquelle il n’existe pas de partenaires sérieux pour la paix parmi les dirigeants palestiniens – ce que Netanyahu déplore depuis des années – et a évoqué d’éventuels successeurs modérés au président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, âgé de 88 ans.

En tête de liste de Peri se trouve Mohammed Dahlan, l’ancien dirigeant du Fatah à Gaza qui est aujourd’hui un homme d’affaires prospère aux Émirats arabes unis et un ami proche et conseiller du président des Émirats arabes unis Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Peri et Dahlan parlent fréquemment ; et l’ancien patron du Shabak l’a même appelé alors qu’il discutait avec POLITICO.

Alors que la guerre risque de radicaliser davantage les Palestiniens – tant à Gaza qu’en Cisjordanie – Peri craint qu’à moins que la dynamique actuelle ne soit modifiée, il existe un risque réel que le Hamas se renforce en Cisjordanie aux dépens du Fatah. dominé l’AP.

Selon lui, la collaboration entre les agences de sécurité de l’Autorité palestinienne et Israël reste bonne et, pour l’instant, l’Autorité palestinienne exerce une emprise étroite sur la Judée, Jérusalem-Est, Ramallah et Hébron. « Mais dans la partie nord de la Samarie, dans des endroits comme Jénine, Tukaram et Naplouse, ils sont faibles », s’inquiète-t-il, secouant la tête à la simple pensée de l’explosion de la Cisjordanie.

C’est ce que craint également Ronen Bar, l’actuel patron du Shabak. Avec d’autres chefs de la sécurité, Bar a averti le cabinet de guerre israélien que la Cisjordanie est au bord d’une éruption en raison de une montée de la violence de la part des colons israéliens et des incidents entre eux et les Palestiniens.

« Nous sommes à la croisée des chemins », a déclaré Olmert. « Il y a beaucoup de bonnes personnes parmi les Palestiniens. Tres brillant. S’il y a un élan pour les négociations, les Palestiniens trouveront les personnes appropriées pour les représenter. »

Mais ce n’est pas le point de vue de la droite israélienne – de ceux du Likoud ou des partis nationalistes purs et durs que Netanyahu doit maintenir pour maintenir sa coalition gouvernementale. Au contraire, à chaque occasion disponible, il a condamné le processus d’Oslo, réitérant que tout cela était une terrible erreur et qu’il n’y avait personne avec qui négocier la paix du côté palestinien.

Et qu’il y en ait ou non, selon le député du Likoud et ancien envoyé israélien à l’ONU Danny Danon, ce n’est même pas le moment d’aborder le sujet. Fervent critique des accords d’Oslo, il a déclaré à POLITICO : « Il ne s’agit pas seulement de mes idées. Après le traumatisme du 7 octobre, environ 99 pour cent des Israéliens ne sont même pas disposés à discuter de deux États.»