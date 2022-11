La “solution à 7%” sur les taux d’intérêt pourrait revenir hanter la Réserve fédérale

Bullard a noté que la politique deviendrait restrictive avec le taux des fonds fédéraux quelque part entre 5% et 7%, et il pourrait bien devoir y rester avant que la Fed puisse déclarer que l’inflation est morte.

Une fois de plus, Bullard et d’autres responsables de la Fed affirment que la banque centrale ne peut pas répéter les erreurs politiques des années 1970.

Certaines entreprises de Wall Street prévoient une baisse de 15% à 20% des prix des maisons en 2023, car les demandes de prêt hypothécaire, les ventes de maisons en attente, les ventes de maisons neuves et existantes et les annulations d’achats indiquent tous une récession très profonde de l’immobilier résidentiel.

D’abord et surtout, l’inflation commence à diminuer. C’est le cas que ce soit ses prix à la consommation globaux ou de base ou d’autres mesures de l’inflation plus étroitement surveillées par la Fed.

L’ancien économiste de la Fed de New York, Arturo Estrella, que je cite souvent et qui a fait des recherches fondamentales sur les pouvoirs prédictifs de cette propagation particulière, dit que à moins que la courbe ne se raidisse autant dans les semaines à venir où le billet à 10 ans rapportera plus que le billet à trois mois, une récession en 2023 est une certitude.

L’inversion de plus en plus prononcée de la courbe des taux est peut-être encore plus révélatrice.

Cette économie n’a rien à voir avec celle des années 1970. Une erreur politique beaucoup trop restrictive, plutôt que trop facile, est l’erreur critique que la Fed risque.

Si la Fed devait relever ses taux à 7 %, bien au-dessus d’un taux d’inflation qui pourrait baisser à 3 % ou moins, l’année prochaine serait historiquement tendue. Cela risquerait de créer un problème plus profond que celui que la Fed essaie de résoudre et que la banque centrale essaie désespérément d’éviter de répéter.

Par rapport aux années 1970, l’intensité énergétique de l’économie est radicalement différente, tout comme la composition du marché du travail.

Lorsque les États-Unis sont sortis de l’étalon-or, ont subi deux chocs pétroliers majeurs et ont ressenti les effets néfastes de mauvaises décisions politiques, une plus grande sensibilité aux variations des prix de l’énergie et une plus forte syndicalisation de la main-d’œuvre ont créé un terrain fertile pour la spirale des salaires et des prix. craint aujourd’hui.

Ces craintes continuent de guider les décisions politiques actuelles malgré l’amélioration notable des données sur l’inflation elles-mêmes, les attentes à l’égard des futures pressions inflationnistes, le ralentissement de la demande des consommateurs et le déplacement décidé des préoccupations des marchés financiers de l’inflation à la récession.

Les conditions qui ont créé l’inflation il y a une génération n’existent tout simplement pas aujourd’hui. Cela fait des comparaisons avec les facteurs nombreux et variés qui ont poussé l’inflation à la hausse de 1964 à 1980 une grossière erreur de jugement.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement se sont atténuées, comme en témoigne la chute du coût des conteneurs d’expédition de la Chine vers la côte ouest des États-Unis

Les stocks de biens invendus continuent de nuire aux détaillants du pays, car Target a démontré plus tôt cette semaine. Pendant ce temps, même des entreprises économiquement sensibles comme FedEx réduisent les heures et l’emploi des travailleurs avant la saison de livraison des fêtes généralement chargée, signe d’un affaiblissement de l’économie et d’une baisse des pressions sur les prix des biens de consommation.

La position actuelle de la Fed sur la politique est celle de la peur et pas du tout tournée vers l’avenir.

En essayant simplement d’éviter les erreurs du passé, la centrale se lance dans une erreur qui affectera notre avenir.

Vous ne pouvez pas conduire une voiture en regardant dans le rétroviseur, et vous ne pouvez pas piloter une économie en utilisant des comparaisons obsolètes.

Si les taux courts montent à 7%, cette solution sera bien plus douloureuse que le problème actuel qu’elle espère résoudre.

Je reste profondément intrigué par le jugement politique de cette Réserve fédérale.

Il semble avoir abandonné sa confiance dans la soi-disant « fonction de réaction » des marchés et se concentre plutôt uniquement sur les fantômes de l’inflation passée.

À l’approche des fêtes de fin d’année, il pourrait incomber à la Fed d’avoir une vision plus charitable de l’économie. Si les banquiers centraux ne le font pas, non seulement ils emporteront le bol à punch, mais il sera presque impossible de le remplir une fois que la fête s’arrêtera brutalement.

— Ron Insana est contributeur CNBC et conseiller principal chez Schroders.