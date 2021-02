La solitude pourrait augmenter les chances de dépendance à Internet et ce n’est peut-être pas une bonne chose: étude

La solitude est devenue de plus en plus répandue chez les adolescents, qui passent de plus en plus de temps en ligne, selon une nouvelle étude. «Pendant la période des coronavirus, la solitude a considérablement augmenté chez les adolescents. Ils recherchent un sentiment d’appartenance sur Internet. Les adolescents seuls se dirigent vers Internet et risquent de devenir dépendants», a déclaré la chercheuse Katariina Salmela-Aro de l’Université d’Helsinki. .

Selon les chercheurs, l’utilisation de la moustiquaire par les adolescents est une arme à double tranchant – alors que les conséquences d’une utilisation modérée sont positives, les effets de l’utilisation compulsive peuvent être préjudiciables. L’usage compulsif désigne, entre autres, la dépendance au jeu ou la surveillance constante des likes sur les réseaux sociaux et des comparaisons avec les autres.

Pour l’étude, publiée dans la revue Child Development, l’équipe a impliqué un total de 1 750 participants pour enquêter sur l’utilisation néfaste d’Internet par les adolescents. Les sujets ont été étudiés à trois moments – à 16, 17 et 18 ans.

Le risque d’être entraîné dans une utilisation problématique d’Internet était à son plus haut chez les adolescents de 16 ans, le phénomène étant plus fréquent chez les garçons.Pour certains, le problème persiste à l’âge adulte, mais pour d’autres, il s’atténue à mesure qu’ils vieillissent, les chercheurs ont dit. La réduction de l’utilisation problématique d’Internet est souvent associée au développement des adolescents où leur autorégulation et leur contrôle s’améliorent, leur cerveau s’adapte et les affectations liées à l’éducation dirigent leur attention, a-t-il ajouté.

Chez les participants à l’étude, l’utilisation compulsive d’Internet avait un lien avec la dépression. La dépression prédisait une utilisation problématique d’Internet, tandis que l’utilisation problématique augmentait encore les symptômes dépressifs.

De plus, une utilisation problématique était prédictive d’une réussite scolaire plus faible, ce qui peut être associé au fait que l’utilisation d’Internet consomme beaucoup de temps et peut perturber le rythme de sommeil et la récupération des adolescents, réduisant par conséquent le temps disponible pour les efforts et les performances scolaires.