La solitude peut réduire la survie après un diagnostic de cancer

LUNDI 5 juin 2023 (HealthDay News) – Il y a une « épidémie de solitude » aux États-Unis, et les sentiments d’isolement ont été liés aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et à d’autres problèmes de santé.

Maintenant, de nouvelles recherches suggèrent que les survivants du cancer qui se sentent seuls sont plus susceptibles de mourir que les survivants qui bénéficient de plus de soutien social.

« La solitude peut être liée à une moins bonne survie après un diagnostic de cancer par le biais de plusieurs mécanismes, tels que le risque accru de ressentir des émotions négatives telles que l’hostilité, le stress et l’anxiété, l’augmentation des comportements malsains, notamment le tabagisme, l’abus d’alcool et une activité physique moindre, ou par des voies physiologiques. tels que les troubles du système immunitaire », a expliqué l’auteur de l’étude, Jingxuan Zhao. Elle est scientifique associée principale à l’American Cancer Society.

« Il est également possible que les survivants du cancer qui se sentent plus seuls ne reçoivent pas le soutien pratique et émotionnel dont ils ont besoin pour leurs symptômes », a ajouté Zhao.

Pour l’étude, Zhao et ses collègues ont examiné les données de près de 3 450 survivants du cancer âgés de 50 ans et plus qui faisaient partie de l’étude 2008-2018 sur la santé et la retraite. Ces personnes ont été suivies jusqu’à la fin de 2020.