La solitude peut être un véritable briseur de cœur

“Il existe des preuves solides établissant un lien entre l’isolement social et la solitude et un risque accru de détérioration de la santé cardiaque et cérébrale en général ; cependant, les données sur l’association avec certains résultats, tels que l’insuffisance cardiaque, la démence et les troubles cognitifs, sont rares », a déclaré Cené.

Les preuves les plus solides indiquent un lien entre l’isolement social, la solitude et la mort par maladie cardiaque et accident vasculaire cérébral, avec un risque 32% plus élevé d’accident vasculaire cérébral et de décès par accident vasculaire cérébral et un risque de crise cardiaque 29% plus élevé.

“L’isolement social et la solitude sont également associés à un pronostic plus sombre chez les personnes qui ont déjà une maladie coronarienne ou un accident vasculaire cérébral”, a déclaré Cené.

Outre les comportements qui ont un effet néfaste sur la santé du cœur et du cerveau, l’isolement et la solitude sont liés à des niveaux d’activité physique autodéclarés plus faibles et à une consommation plus faible de fruits et de légumes. De plus, de nombreuses études à grande échelle ont trouvé des liens significatifs entre la solitude et une probabilité plus élevée de fumer.

“Il est urgent de développer, mettre en œuvre et évaluer des programmes et des stratégies pour réduire les effets négatifs de l’isolement social et de la solitude sur la santé cardiovasculaire et cérébrale, en particulier pour les populations à risque”, a déclaré Cené dans un communiqué de presse de l’AHA.