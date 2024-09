La solitude ne rend pas forcément malade, selon une nouvelle étude, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas y faire face

Crédit : CC0 Domaine public



Quand avez-vous ressenti la solitude pour la dernière fois ? C’est une question inconfortable, mais pour 3,83 millions de personnes au Royaume-Uni, 7,1 % de la population, la réponse est probablement « maintenant ».

La solitude est devenue un problème de santé publique préoccupant car elle est commun et est souvent associé à des personnes souffrant problèmes de santé physique et mentale. Il y a maintenant l’argent des contribuables Des sommes considérables sont consacrées, aux niveaux local, national et international, à des initiatives visant à réduire la solitude et ses effets néfastes sur la santé. Mais ces investissements sont-ils mal évalués ?

Nouvelles recherches Une étude de l’Université médicale de Guangzhou, en Chine, a remis en question l’idée selon laquelle la solitude peut être à l’origine de problèmes de santé. Les résultats suggèrent plutôt que la solitude pourrait être considérée comme une caractéristique associée à de nombreuses maladies (un soi-disant « marqueur de substitution »), car il a été démontré qu’elle n’est pas une cause fondamentale de mauvaise santé physique et mentale.

Les chercheurs ont utilisé des données de la UK Biobank, dans lesquelles plus d’un demi-million de personnes âgées de 37 à 73 ans ont été invitées à indiquer la fréquence à laquelle elles se sentaient seules. Ils ont mené des analyses basées sur la distribution des variantes génétiques dans la population (connues sous le nom de « Randomisation mendélienne ») pour tester l’effet causal de la solitude sur un large éventail de maladies, y compris les problèmes de santé physique et mentale.

Il s’agit d’une étude intéressante, mais il convient de prendre en compte plusieurs points lors de l’analyse des résultats. Il est important de noter que les données de la UK Biobank ne sont pas les plus adaptées pour tester les effets causaux de la solitude sur la santé.

Bien que de nombreux participants aient pris part à UK Biobank, ce sont des bénévoles qui ont tendance à être Les participants sont blancs, plus âgés et ont un niveau d’éducation plus élevé que la population générale du Royaume-Uni. De nombreux participants ont également un mode de vie plus sain que la population dans son ensemble.

Bien que la solitude ne fasse pas de discrimination et puisse toucher n’importe qui, à tous les âges et dans tous les milieux, ce biais de participation peut influencer les résultats car il peut masquer des associations importantes.

L’étude a également permis de saisir un aperçu de la solitude à un moment précis de l’âge adulte. Nous éprouvons tous de la solitude de temps à autre, mais son effet sur la santé dépend de l’âge auquel une personne se sent seule, de la raison pour laquelle elle se sent seule et de la durée de cette solitude. Ce détail n’est pas pris en compte dans ces données.

Certaines de nos propres recherches dans ce domaine montrent que les difficultés de santé mentale et le mauvais fonctionnement général s’accompagnent souvent d’un sentiment de solitude. Cependant, nos résultats montrent également que la solitude au début de l’adolescence peut avoir des effets à long terme, notamment liés à la dépression. à l’éducation et perspectives d’emploi––les soi-disant « résultats socio-économiques ».

Cette étude a également mesuré la solitude chez les participants âgés de 30 à 50 ans et plus. Là encore, des recherches antérieures ont montré que la solitude peut commencer tôt dans la vie et est associée à dépression ultérieure et mauvais résultats socioéconomiquesqui sont tous deux présentés dans cet article comme étant des facteurs importants associés à la santé.

L’idéal est de mener des analyses avec des données provenant d’études qui observent les gens depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse, et qui ont mesuré la solitude plus tôt dans la vie et la santé plus tard dans la vie pour mieux comprendre les liens entre la solitude et la santé.

Cette étude a également utilisé des données d’hospitalisation pour déterminer les résultats en matière de santé. Bien que ce type de données soit utile, elles ne recueillent des informations que sur les participants qui cherchent à se faire soigner et ne représentent que la pointe de l’iceberg en matière de maladies. La solitude peut affecter la santé de manière plus subtile que nous ne traiterons pas ici.

Il ne s’agit cependant pas de critiquer l’étude de manière excessive. L’importance de la dépression et du statut socioéconomique en tant que mécanismes par lesquels la solitude se traduit par une mauvaise santé est un message essentiel de cette étude. Par exemple, la solitude peut entraîner difficultés au travail ou détérioration de la santé mentalece qui pourrait à son tour augmenter le risque de maladie physique chez une personne.

Il est également utile d’identifier des indicateurs de mauvaise santé, car cela ouvre la voie à des moyens plus efficaces et plus précoces de soutenir les personnes vulnérables. Par exemple, une personne peut ne pas se sentir à l’aise de révéler qu’elle souffre de symptômes de dépression, mais elle n’a aucun problème à parler de son sentiment de solitude. La solitude peut agir comme un signal d’alarme dans certaines circonstances. Cela est particulièrement important lorsque les maladies s’accompagnent de stigmatisation, comme c’est le cas de nombreux problèmes de santé mentale.

La solitude est étroitement liée à de nombreux problèmes de santé tout au long de la vie et est considérée à la fois comme un facteur contribuant à une mauvaise santé et comme une conséquence de celle-ci. Cette étude le reconnaît.

La solitude a une relation complexe avec la santé

Mesurer l’importance de la solitude pour la santé publique en tant que facteur causal revient à simplifier à outrance ses relations complexes et complexes avec la santé. C’est là qu’il est nécessaire de mener des recherches plus poussées à l’aide de données représentatives de la population générale. Cela permettrait aux chercheurs de démêler le rôle omniprésent de la solitude dans la santé et la richesse de tous.

Cette étude ne peut toutefois pas répondre à une question importante : devons-nous continuer à investir dans des initiatives visant à lutter contre la solitude afin d’améliorer la santé de la population ? Comme toujours, la réponse n’est pas binaire.

Bien que cette étude ne fasse pas état d’une relation causale entre la solitude et les maladies, de nombreuses preuves indiquent qu’elle précède, accompagne et résultats de mauvaise santé. Les stratégies actuelles se sont révélées limitées dans leur efficacité, en particulier pour les personnes souffrant de des revenus plus faibles et un niveau d’éducation moindre.

Si nous prenons en compte la survenue de la solitude parallèlement aux difficultés de santé mentale et au faible statut socioéconomique, et si nous comprenons mieux les mécanismes qui sous-tendent la solitude, nous pourrions constater que ces initiatives deviennent plus efficaces.

