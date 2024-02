La solitude liée aux comportements alimentaires négatifs

Résumé: Les chercheurs révèlent des associations significatives entre l’isolement social, la solitude et les aliments et comportements alimentaires préjudiciables, révélant ainsi la relation complexe entre le bien-être émotionnel et les habitudes alimentaires.

L’étude, portant sur 29 articles de recherche, a trouvé des preuves cohérentes selon lesquelles la solitude est en corrélation avec une mauvaise qualité de l’alimentation, notamment une consommation plus faible de fruits et légumes et une consommation plus élevée d’aliments riches en énergie et pauvres en nutriments, à la fois pendant et en dehors des confinements liés au COVID-19. Cette recherche met en évidence l’importance de prendre en compte les facteurs sociaux dans les conseils diététiques et suggère que l’amélioration des liens sociaux peut améliorer l’apport nutritionnel et la santé globale.

Les résultats soulignent la nécessité de recherches plus approfondies pour explorer le potentiel de la nourriture et de l’alimentation en commun en tant que stratégies visant à atténuer la solitude et ses implications sur la santé.

Faits marquants:

27 des 29 études examinées ont trouvé une association entre la solitude ou l’isolement social et des comportements alimentaires nocifs, suggérant un lien avec une qualité alimentaire globale inférieure. L’association entre la solitude et les mauvaises habitudes alimentaires a persisté pendant les confinements dus au COVID-19, ce qui indique que l’isolement social influence les choix alimentaires quelle que soit la pandémie. La revue appelle à davantage de recherches pour comprendre les relations causales et explorer les interventions diététiques comme remèdes potentiels à une mauvaise alimentation induite par la solitude.

Source: Université de technologie du Queensland

Les chercheurs de QUT ont étudié l’association entre l’isolement social, ou la solitude, et la nourriture et les comportements liés à l’alimentation pendant et en dehors des confinements liés au COVID-19.

La Dre Katherine Hanna, Jenna Cross, Amy Nicholls et la professeure Danielle Gallegos de l’École QUT des sciences de l’exercice et de la nutrition ont mené l’examen.

Le Dr Hanna a déclaré que la solitude et l’isolement social ont souvent été décrits comme des « épidémies », avec des preuves croissantes d’effets néfastes sur la santé, notamment une mortalité précoce, des maladies cardiovasculaires, la démence et la dépression.

Le Dr Hanna a déclaré que dans l’ensemble, l’examen a mis en lumière l’interdépendance de la nourriture et de l’alimentation avec le bien-être social et émotionnel. Crédit : Actualités des neurosciences

“Il existe de multiples voies plausibles par lesquelles la solitude ou l’isolement social, la nourriture, les comportements alimentaires et les problèmes de santé pourraient être interdépendants”, a déclaré le Dr Hanna.

“Certains ont directement lié cette relation à des suggestions selon lesquelles les gens pourraient manger pour atténuer la solitude.”

“Et plus largement, la solitude a été identifiée comme une composante de l’alimentation émotionnelle.”

Le professeur Gallegos, président du Centre QUT pour la recherche sur la nutrition infantile, a déclaré qu’à l’inverse, la nourriture et l’alimentation pourraient bien influencer la solitude et l’isolement social.

“Manger avec les autres a une profonde signification sociale et culturelle et présente de multiples avantages possibles, notamment un meilleur apport en nutriments ou en aliments”, a déclaré le professeur Gallegos.

“Les régimes et autres restrictions alimentaires pourraient également réduire la capacité à créer des liens avec les autres autour de la nourriture.”

“Mais il n’est pas clair s’il existe des preuves étayant ces liens.”

Le Dr Hanna a déclaré que c’était pour ces raisons que l’équipe de recherche a estimé qu’elle devait mener une étude pour explorer les preuves disponibles qui ont étudié l’association entre l’isolement social ou la solitude et les comportements alimentaires et liés à l’alimentation, à la fois pendant et en dehors de la COVID-19. confinements.

“27 des 29 études répondant aux critères d’éligibilité ont trouvé au moins une association entre la solitude ou l’isolement social et un ou plusieurs comportements alimentaires qui seraient généralement considérés comme nocifs pour la santé”, a déclaré le Dr Hanna.

“Il s’agit notamment d’une consommation plus faible de fruits et légumes, d’une consommation plus élevée d’aliments riches en énergie et pauvres en nutriments et d’une qualité alimentaire globale inférieure.”

“Huit des études ont été menées pendant les confinements dus au COVID-19, et la plupart des résultats suggèrent que l’association entre la solitude ou l’isolement social et les comportements alimentaires/mangeurs était généralement restée lorsque les gens étaient en confinement.”

Le Dr Hanna a déclaré que certaines preuves avaient permis de mieux comprendre les raisons sous-jacentes possibles.

“Par exemple, en considérant le rôle de la nourriture et des repas comme stratégies visant à minimiser la solitude et l’impact du fait de manger seul sur la solitude”, a déclaré le Dr Hanna.

Le Dr Hanna a déclaré qu’il fallait faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats en raison de la gamme de mesures utilisées pour évaluer à la fois la solitude ou l’isolement social et les comportements alimentaires et alimentaires et de l’utilisation incohérente des outils validés.

“La plupart des études n’ont évalué qu’un seul moment dans le temps, donc la cause et l’effet ne peuvent pas être déterminés.”

Le professeur Gallegos a déclaré que les résultats indiquaient la possibilité qu’une partie de la relation observée entre la solitude ou l’isolement social et la santé puisse être due aux comportements alimentaires, justifiant ainsi la nécessité de recherches plus approfondies pour fournir de meilleures preuves.

“Mais les résultats trouvés dans cet article pourraient être pertinents pour plusieurs groupes, notamment les décideurs politiques, les professionnels de la santé et les consommateurs”, a déclaré le professeur Gallegos.

« Les résultats pourraient être particulièrement intéressants pour les diététistes et les nutritionnistes qui doivent considérer l’impact potentiel de la solitude ou de l’isolement social sur les choix alimentaires. »

“Mais cette étude met également en évidence auprès du public l’importance possible de la solitude et de l’isolement social qui influencent les comportements alimentaires et alimentaires ainsi que l’utilisation de la nourriture pour améliorer la solitude et peut aider à mieux comprendre les choix personnels.”

Le Dr Hanna a déclaré que dans l’ensemble, l’examen a mis en lumière l’interdépendance de la nourriture et de l’alimentation avec le bien-être social et émotionnel.

« Et cela a mis en évidence que la prise en compte des comportements alimentaires doit prendre en compte la matrice complexe de facteurs qui influencent la prise alimentaire », a déclaré le Dr Hanna.

“Des recherches plus approfondies sur ce sujet pourraient permettre de mieux comprendre comment appliquer les résultats dans la pratique et le rôle de la nourriture et de l’alimentation dans la relation entre la solitude ou l’isolement social et les résultats en matière de santé.”

La solitude ou l’isolement social et les comportements alimentaires ont des conséquences importantes sur la santé et il existe des raisons pour lesquelles ils pourraient interagir.

La solitude et les comportements alimentaires sont reconnus comme des déterminants de la santé et des cibles d’interventions aux niveaux individuel, collectif et démographique. Cependant, il n’existe actuellement aucune revue de recherche examinant les associations entre ces domaines.

Cette revue exploratoire a synthétisé les données probantes portant sur la solitude ou l’isolement social et les comportements alimentaires/alimentaires chez les personnes âgées de plus de 16 ans dans les pays à revenu élevé. Une recherche systématique de cinq bases de données datant de 2000 a été effectuée à l’aide de termes de recherche prédéterminés.

Une base de données de thèses et des recherches de citations rétrospectives ont également été effectuées. L’examen du texte intégral de 254 articles/thèses a abouti à l’inclusion de trois études qualitatives et de 26 études quantitatives, dont huit ont été menées pendant les confinements liés au COVID-19.

Presque toutes les études ont signalé une relation entre la solitude/l’isolement social et les comportements alimentaires généralement considérés comme nocifs, tels qu’une faible consommation de fruits et légumes et une alimentation de moindre qualité.

La recherche qualitative confirme également l’influence néfaste de la solitude ou de l’isolement social sur l’alimentation. La qualité des études a été prise en compte, et l’interprétation et la comparaison des résultats ont été compliquées par l’utilisation de différentes méthodes.

Une meilleure sensibilisation et compréhension de la relation entre ces aspects complexes de la santé est nécessaire pour éclairer le développement d’interventions et de pratiques des praticiens de la nutrition et de la santé mentale, des décideurs politiques, des chercheurs et des utilisateurs finaux.