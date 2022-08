La solitude liée à plus de problèmes cardiaques : revue scientifique

Selon une nouvelle déclaration scientifique, la solitude peut avoir un impact littéral sur le cœur, les chercheurs ayant découvert que l’isolement social était associé dans de nombreuses études à un risque plus élevé de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, entre autres effets néfastes sur la santé.

La déclaration, publiée jeudi dans le Journal of the American Heart Association, a évalué toute la littérature scientifique disponible concernant l’isolement social dans le contexte de la santé cardiovasculaire et cérébrale afin de fournir une vue d’ensemble de ce que la recherche indique.

Les chercheurs ont noté que, comme il s’agit d’un examen d’un grand nombre d’études, le but n’était pas de prouver ou d’aborder une question de recherche spécifique, mais de résumer la portée et la nature des études.

“Plus de quatre décennies de recherche ont clairement démontré que l’isolement social et la solitude sont tous deux associés à des effets néfastes sur la santé”, a déclaré le Dr Crystal Wiley Cené, président du groupe de rédaction de la déclaration scientifique et professeur de médecine clinique à l’Université de Californie. Diego Health, a déclaré dans un communiqué de presse. “Compte tenu de la prévalence de la déconnexion sociale aux États-Unis, l’impact sur la santé publique est assez important.”

Le communiqué indiquait que le risque d’isolement social augmentait à mesure que nous vieillissions, un quart des adultes américains de plus de 65 ans déclarant être isolés. La prévalence de la solitude dans cette cohorte varie de 22 à 47 %.

Mais la solitude augmente également chez les jeunes adultes selon d’autres études, indique le communiqué, ce qui semble s’aligner sur de nombreux rapports faisant état d’une augmentation de la solitude pendant la pandémie.

Cené a précisé que l’isolement social et la solitude se réfèrent à des mesures de deux choses différentes.

“Bien que l’isolement social et le sentiment de solitude soient liés, ce n’est pas la même chose”, explique Cené. “Les individus peuvent mener une vie relativement isolée et ne pas se sentir seuls, et inversement, les personnes ayant de nombreux contacts sociaux peuvent encore ressentir la solitude.”

Pour compiler la déclaration, les chercheurs ont examiné la littérature scientifique pertinente jusqu’en juillet 2021, en recherchant quatre bases de données : PubMed, PsycInfo, Cumulative Index of Nursing and Allied Health et Scopus.

De manière générale, ils ont constaté que le corpus de recherches indique que l’isolement social et la solitude sont des déterminants communs de la santé cardiovasculaire et cérébrale.

Certains autres points principaux qui revenaient constamment étaient que le manque de liens sociaux est associé à un risque accru de décès prématuré, en particulier chez les hommes, et que l’isolement social pendant l’enfance était associé à des niveaux accrus de facteurs de risque de problèmes cardiovasculaires à l’âge adulte.

Cependant, il était moins certain de relier l’isolement social et la solitude à des résultats cardiovasculaires et cérébraux spécifiques.

“Il existe des preuves solides établissant un lien entre l’isolement social et la solitude et un risque accru de détérioration de la santé cardiaque et cérébrale en général ; cependant, les données sur l’association avec certains résultats, tels que l’insuffisance cardiaque, la démence et les troubles cognitifs, sont rares », a déclaré Cené.

Les associations les plus claires dans la littérature étaient entre l’isolement social / la solitude et le risque de décès par maladie cardiaque et accident vasculaire cérébral.

Les chercheurs affirment qu’il y a eu une augmentation de 29% du risque de crise cardiaque ou de décès par maladie cardiaque, et une augmentation de 32% du risque d’accident vasculaire cérébral et de décès par accident vasculaire cérébral chez ceux qui ont déclaré être isolés ou solitaires.

“L’isolement social et la solitude sont également associés à un pronostic plus sombre chez les personnes qui ont déjà une maladie coronarienne ou un accident vasculaire cérébral”, a ajouté Cené.

Pour de nombreux critères de jugement spécifiques, les données étaient incohérentes.

Par exemple, dans 19 études précédentes, les chercheurs ont constaté que dans 16 d’entre elles, l’isolement social augmentait le risque de maladie coronarienne incidente. Chez les trois autres, la solitude était associée à un risque accru.

Mais une étude récente à grande échelle de 2021 a révélé que l’isolement social – mesuré dans cette étude en examinant s’ils vivaient seuls et à quelle fréquence ils avaient des contacts avec des amis, de la famille ou participaient à des groupes – n’était pas associé à une maladie coronarienne incidente.

Une autre revue a révélé que les patients atteints d’une maladie coronarienne existante étaient 2 à 3 fois plus susceptibles de mourir au cours des six mois de suivi s’ils étaient socialement isolés.

Selon les chercheurs, il y avait peu de données pour brosser un tableau clair de la question de savoir si l’isolement social ou la solitude jouaient un rôle dans l’insuffisance cardiaque. Cependant, en termes de taux de survie à la suite d’une insuffisance cardiaque, les chercheurs ont déclaré que le taux de survie à cinq ans était inférieur chez les personnes à la fois isolées socialement et cliniquement déprimées par rapport aux personnes sans ces difficultés, à un taux de survie de 60 % par rapport à 79 % respectivement.

Aucune étude n’a encore porté sur les liens entre l’isolement social, la solitude et la démence vasculaire que les chercheurs ont pu trouver.

Les chercheurs ont également examiné comment le corpus de recherche tenait compte de la dépression, qui est souvent étudiée parallèlement à l’isolement social et à la solitude. Ils ont dit que la plupart des recherches ont révélé qu’il s’agissait d’une boucle de rétroaction, avec la solitude et l’isolement capables de provoquer la dépression, et la dépression capable d’exacerber la solitude et l’isolement.

Bien que le corps de la recherche dans son ensemble contienne moins de spécificité sur certains résultats pour la santé, les chercheurs disent qu’il est clair que nous devrions prendre plus au sérieux l’isolement social et la solitude en tant que facteur de risque.

“Les cliniciens devraient interroger les patients sur la fréquence de leur activité sociale et s’ils sont satisfaits de leur niveau d’interactions avec leurs amis et leur famille”, a déclaré Cene. «Ils devraient alors être prêts à orienter les personnes isolées socialement ou seules – en particulier celles qui ont des antécédents de maladie cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral – vers des ressources communautaires pour les aider à se connecter avec les autres.»

Elle a noté que nous ne savons pas s’il existe une différence mesurable dans les résultats cliniques entre ceux qui sont vraiment isolés socialement – comme dans le fait d’être physiquement seuls avec peu de connexion avec les autres par téléphone ou Internet – et ceux qui perçoivent être socialement isolés.

“Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour examiner les associations entre l’isolement social, la solitude, les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, la démence et les troubles cognitifs, et pour mieux comprendre les mécanismes par lesquels l’isolement social et la solitude influencent les résultats de santé cardiovasculaire et cérébrale”, a-t-elle déclaré.