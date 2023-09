La solitude est pire pour la santé cardiaque qu’une mauvaise alimentation ou le tabagisme, selon une étude menée auprès de patients diabétiques

Des innovations révolutionnaires en matière de soins de santé, comme le premier test sanguin pour la prééclampsie et l’approbation par la FDA d’un médicament capable de ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer ont fait la une des journaux cette semaine. Mais un certain nombre d’études dignes d’intérêt ont également jeté un nouvel éclairage sur une variété de sujets importants, des dangers de la solitude aux risques pris par les parents pendant la pénurie de lait maternisé. Voici quelques-unes des principales actualités sur la santé que vous avez peut-être manquées cette semaine et provenant des partenaires de Yahoo News.

« Nous ne devons pas minimiser l’importance de la solitude sur la santé physique et émotionnelle »

FotoDuets/Getty Images (Getty Images/iStockphoto)

Dans une étude portant sur plus de 18 000 adultes diabétiques au Royaume-Uni, des chercheurs ont découvert que la solitude « peut être un facteur de risque plus important de maladie cardiaque chez les patients diabétiques qu’une mauvaise alimentation, le tabagisme, le manque d’exercice ou la dépression ». Un initié a rapporté.

Le étude, publiée jeudi dernier, ont suivi des patients diabétiques n’ayant pas reçu de diagnostic de maladie cardiovasculaire et ont utilisé des questionnaires pour évaluer la solitude. Sur une période de 10 ans, les chercheurs ont découvert que les risques de développer une maladie cardiovasculaire étaient de 11 à 26 % plus élevés chez les patients présentant les scores de solitude les plus élevés, la réponse « ne jamais ou presque jamais pouvoir se confier à quelqu’un » étant qualifiée de « ne jamais ou presque jamais pouvoir se confier à quelqu’un ». une caractéristique à haut risque.

Les chercheurs ont également examiné l’isolement social comme facteur de risque possible de maladie cardiovasculaire, mais ont constaté que ces scores « n’étaient significativement liés à aucun des résultats cardiovasculaires ».

« Nous ne devrions pas minimiser l’importance de la solitude sur la santé physique et émotionnelle », a déclaré le Dr Lu Qi, l’un des auteurs de l’étude et professeur à École de santé publique et de médecine tropicale de l’Université de Tulane, dit. « J’encouragerais les patients diabétiques qui se sentent seuls à rejoindre un groupe ou un cours et à essayer de se lier d’amitié avec des personnes partageant les mêmes intérêts. »

Près de la moitié des parents américains ont eu recours à des méthodes d’alimentation dangereuses pendant la pénurie de préparations pour nourrissons, selon une étude

moments mondiaux/Getty Images (Getty Images)

Des chercheurs de l’Université de Californie à Davis ont découvert que près de la moitié des parents qui utilisaient du lait maternisé pour nourrir leur bébé avaient recours à des méthodes d’alimentation dangereuses au cours de la période. pénurie de formule au printemps 2022, a rapporté Salon cette semaine.

La recherche, publié le mois dernier, a examiné les pratiques d’alimentation des nourrissons pendant la pénurie de préparations pour nourrissons, causée par une combinaison de problèmes de chaîne d’approvisionnement en période de pandémie et d’un rappel de préparations pour nourrissons d’Abbott Nutrition. Abbott fournit plus de 40 % des préparations pour nourrissons aux États-Unis, et au moment où l’enquête a été menée, en mai 2022, certains États avaient des taux de rupture de stock de 90 %. Les chercheurs ont découvert que les pratiques alimentaires dangereuses – notamment « édulcorer les préparations, utiliser des préparations périmées, utiliser des préparations faites maison ou utiliser du lait maternel provenant de ressources de partage informelles » – sont passées de 8 % avant la pénurie à près de 50 % pendant le pic de pénurie.

« L’utilisation de préparations pour nourrissons périmées est dangereuse car les nutriments contenus dans la préparation peuvent se dégrader avec le temps, ce qui peut en soi interférer avec la croissance et le développement du nourrisson », explique l’étude. l’auteur principal, Jennifer Smilowitz, a déclaré à Salon. « L’acquisition de lait maternel de manière informelle – il s’agit donc de partage de lait, que ce soit en ligne ou avec des amis et la famille, par opposition à l’acquisition de lait de donneuse pasteurisé – n’est pas sûre, car elle peut présenter des risques pour la santé et la sécurité. »

« Ces pratiques peuvent sembler inoffensives quand on pense à l’alimentation d’un adulte, mais nous devons nous rappeler que les nourrissons ont besoin d’un équilibre très spécifique de nutriments pour grandir et se développer », a-t-elle ajouté.

Les hommes ayant une meilleure forme cardio courent moins de risques de cancer mortel, selon une nouvelle étude

PersonnesImages/Getty Images (Getty Images/iStockphoto)

Les hommes ayant une meilleure forme cardiorespiratoire ont un risque plus faible de mourir d’un cancer du poumon, du côlon ou de la prostate, ainsi qu’un risque plus faible de développer un cancer du poumon ou du côlon, Un initié a rapporté.

Recherche publiée jeudi dernier par l’École suédoise des sciences du sport et de la santé a mesuré le VO2 max – ou le capacité à utiliser l’oxygène pendant l’exercice – de 177 709 hommes suédois, et les a suivis pendant près de 10 ans. Même après ajustement en fonction de facteurs liés au mode de vie tels que l’alimentation et le tabagisme, les personnes ayant des scores VO2 max au moins modérés avaient moins de risques de développer ou de mourir de certains cancers courants chez les hommes que celles ayant les scores les plus faibles, même si les données ont montré qu’elles avaient un risque légèrement plus élevé de développer un cancer de la prostate.

Les types d’exercices qui peuvent améliorer la santé cardiovasculaire au fil du temps comprennent la marche, la course, la natation et le vélo, a déclaré Insider.

L’eau potable de près de la moitié des robinets américains peut contenir des produits chimiques cancérigènes

turk_stock_photographer/Getty Images (Getty Images/iStockphoto)

UN étude publiée mercredi L’US Geological Survey estime qu’au moins un type de « produits chimiques éternels » – des composés synthétiques connus collectivement sous le nom de PFAS – peut être trouvé dans environ 45 % des échantillons d’eau du robinet aux États-Unis. Études précédentes De tels produits chimiques ont trouvé des liens avec certains cancers, notamment les cancers du rein, du foie et du pancréas, ainsi qu’avec d’autres problèmes de santé tels que des problèmes de reproduction, une prise de poids et une immunité affaiblie chez l’enfant.

Le rapport était basé sur des échantillons prélevés entre 2016 et 2021 sur des robinets de 716 emplacements, « dont 447 qui dépendent des approvisionnements publics et 269 utilisant des puits privés ». Les types d’emplacements utilisés pour les échantillons comprenaient des résidences dans des zones urbaines et rurales, des écoles, des bureaux et des parcs nationaux. « Les expositions les plus importantes ont eu lieu dans les villes proches des sources potentielles de ces composés », a rapporté l’Associated Press.

Le rapport ne fait aucune recommandation politique, mais les informations « peuvent être utilisées pour évaluer le risque d’exposition et éclairer les décisions quant à savoir si vous souhaitez ou non traiter votre eau potable, la faire tester ou obtenir plus d’informations de votre état » sur le situation locale, a déclaré l’auteur principal, Kelly Smalling.