La solitude au travail est la pandémie moderne qui nuit aux entreprises

La solitude est un sujet très discuté problème socialmais il est rarement considéré comme un problème au travail qui doit être géré comme les autres problèmes de santé au travail.

Le Rapport sur les connexions sociales en Australie 2023 reconnaît que la solitude nuit aux entreprises, car elle entraîne l’absentéisme des employés et une réduction de la productivité.

Cependant, les gens ignorent souvent leurs rôles professionnels, leurs environnements et leurs responsabilités, et les déménagements liés au travail sont souvent à l’origine de la solitude.

Ces conditions de travail peuvent provoquer un isolement social, fausser les relations interpersonnelles et empêcher les salariés de développer ou d’entretenir des liens sociaux – autant d’éléments qui sont autant de catalyseurs de solitude.

L’expression « on se sent seul au sommet » suggère que les cadres supérieurs ou les chefs d’entreprise sont particulièrement susceptibles de souffrir de solitude.

Leur position et le pouvoir qui leur est associé rendent rares les relations de travail authentiques, car ils sont socialement et psychologiquement éloignés de la plupart des membres de leur organisation.

En tant que dirigeants, ils sont tenus responsables de prendre des décisions importantes. N’avoir personne avec qui partager les risques et les responsabilités est une déficience sociale implicite qui accroît la solitude au travail.

De la même manière, la solitude constitue également un risque professionnel classique pour les entrepreneurs prêts à prendre des risques dans la poursuite des objectifs de développement de leur propre entreprise. En 2019 et 2022, nous avons interrogé 363 entrepreneurs en Indonésie et au Royaume-Uniet ont constaté que 50 % ont déclaré qu’ils éprouvaient parfois ou toujours de la solitude.

Ce taux était cohérent avec un article publié dans la Harvard Business Review en 1984, rédigé par DE Gumpert et DP Boyd, intitulé La solitude du propriétaire de petite entreprise. Leur recherche a révélé que 52 % des propriétaires d’entreprise interrogés souffraient fréquemment de solitude.

Il apparaît que la solitude vécue par les entrepreneurs n’a pas changé depuis 40 ans. Les responsabilités des entrepreneurs dans la gestion et le développement de leur entreprise réduisent considérablement le temps qu’ils peuvent partager avec leur famille et leurs amis.

Les entrepreneurs peuvent également devoir dissimuler des informations négatives sur leur entreprise et donner une image forte et positive aux autres afin de conserver les ressources et le soutien pour leur entreprise. La nature de ce métier en fait des « loups solitaires ».

La solitude se retrouve également parmi les employés délocalisés à l’étranger par leurs sociétés multinationales. C’est fréquent chez les expatriés séparés de leurs réseaux sociaux, ont du mal à développer de nouveaux liens en raison de différences culturelles, de barrières linguistiques ou de ressources sociales insuffisantes.

Le travail à distance accéléré par la pandémie de COVID a donné aux gens la possibilité de travailler à domicile, mais il a également aggravé l’isolement social en raison de la diminution des possibilités de discussions informelles et de liens en face à face avec les collègues et les managers.

Même si la plupart des entreprises souhaitent voir leurs travailleurs retourner au bureau, la persistance des formes de travail hybrides crée des défis pour lutter contre la solitude liée au travail, car de nombreuses personnes continuent de travailler en partie à domicile.

De la même manière, la technologie numérique a créé un autre phénomène de travail moderne : le travail à la demande. Même si les travailleurs à la demande bénéficient d’horaires flexibles, la nature de leur travail offre peu d’occasions de développer des relations approfondies avec leurs collègues.

Compte tenu de l’omniprésence de la solitude au travail et des défis qu’elle pose, il est surprenant que le public soit peu sensibilisé à la manière d’y faire face.

Pour stimuler davantage d’intérêt pour ce sujet et contribuer à atténuer cette pandémie moderne, notre recherche, qui sera bientôt publiée, propose des solutions basées sur les ressources pour lutter contre la solitude. Nous identifions également des stratégies permettant aux individus et aux organisations de faire face à la solitude :

Stratégies pour les particuliers

• Comprenez le niveau souhaité d’objectifs sociaux.

La solitude survient lorsque les relations sociales souhaitées ne sont pas satisfaites par les relations réelles. Les gens doivent être clairs sur leurs besoins sociaux au travail. Certains peuvent se contenter de quelques relations solides, d’autres peuvent préférer des liens sociaux larges mais faibles. Comprendre les objectifs sociaux personnels aide les employés à remarquer quand ils pourraient avoir besoin de développer des stratégies appropriées pour lutter contre la solitude.

• Évaluez les ressources personnelles qui rendent difficile le développement de liens sociaux.

Les employés doivent comprendre les forces et les faiblesses des facteurs personnels et les modifier s’ils entravent les liens sociaux. Par exemple, le manque de contact est-il causé par notre personnalité, un manque de compétences sociales ou une faible motivation sociale ? En tant qu’individus, nous cultivons nos liens sociaux et sommes donc la clé pour les façonner.

• Ne gaspillez pas les ressources quotidiennes. Le temps, l’énergie et l’humeur sont également des ressources, mais elles fluctuent quotidiennement. Ils peuvent également être utilisés pour atteindre des objectifs sociaux. Nous avons tous régulièrement le sentiment de manquer de temps, de fatigue, de ne pas vouloir parler aux gens ou d’être social. Cela entraîne un gaspillage des opportunités quotidiennes de développer des relations. Les relations sociales souhaitées se développent progressivement et nous devons y travailler régulièrement pour atteindre le niveau de connexion souhaité.

Stratégies pour les entreprises

• Auditez les pratiques de travail et identifiez les causes de l’isolement social. Les organisations doivent reconnaître que les pratiques de travail peuvent entraîner de la solitude chez les employés et trouver des solutions créatives. Par exemple, ils pourraient réduire l’intensité du travail et donner aux employés le temps de socialiser ; ils pourraient aider les expatriés à maintenir d’anciens liens sociaux et à développer de nouvelles relations sur leur nouveau lieu de travail.

• Supprimez les barrières sociales pour les employés en cultivant un environnement de travail inclusif. Un environnement inclusif est particulièrement bénéfique pour les employés démographiquement diversifiés. Les organisations ont le pouvoir de promouvoir et de normaliser l’inclusion, de façonner les comportements sociaux des employés et d’aider les groupes minoritaires à développer les liens sociaux souhaités sur le lieu de travail.

• Offrez aux employés la possibilité d’avoir des interactions en face-à-face occasionnelles et répétées. Les organisations peuvent offrir une variété d’opportunités de socialisation. Ceux-ci peuvent inclure des programmes de mentorat et de soutien, des événements sociaux, des célébrations de vacances, des pauses-café et des activités de consolidation d’équipe.

Bien entendu, les salariés doivent être proactifs et prendre en charge la lutte contre leur solitude. Ils peuvent commencer par développer ou élargir leur répertoire de ressources personnelles et en saisissant les opportunités offertes par leur employeur.

Ces investissements visant à atténuer la solitude au travail permettront aux employés d’acquérir un sentiment d’appartenance plus fort aux organisations et d’être plus productifs.

Karité X. Fanmaître de conférences en commerce international, École de gestion, Université RMIT; Fei Zhuprofesseur adjoint en entrepreneuriat, Université de Nottinghamet Margaret A. ShafferChaire de commerce international, Université d’Oklahoma

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.

