La période des fêtes de fin d’année est toujours une période difficile pour les personnes isolées alors que les familles et les amis se réunissent pour célébrer.

Mais c’était l’année du coronavirus et la solitude est une caractéristique de la vie depuis des mois.

Un rapport publié au cours de l’été a révélé près de trois fois plus de personnes signalant un sentiment de solitude par rapport à 2019.

Des experts de toute l’Europe affirment que l’accent nécessaire sur le maintien de notre santé physique s’est fait au détriment de la santé mentale.

« Nous parlons toujours de la transmission du virus, mais la solitude est également un problème de santé publique », a déclaré Pedro Gullón, épidémiologiste, au site d’information espagnol el Diaro.

Pour Sonia Lippke, professeur de psychologie à l’Université Jacobs de Brême, dans le nord-ouest de l’Allemagne, le terme «distanciation sociale» est en lui-même une nuisance particulière.

Elle dit que cela porte des connotations de solitude qui peuvent être particulièrement difficiles pour les personnes isolées.

«Nous devons juste nous distancer spatialement, pas socialement», dit-elle a déclaré au diffuseur ZDF, ajoutant que même la vague amicale d’un passant à travers une fenêtre peut aider.

«Cela peut changer beaucoup lorsque quelqu’un se rend compte qu’il est remarqué.

Pas seulement les personnes âgées

Les règles de distanciation sociale ont signifié que de nombreuses personnes âgées – exposées à un risque accru de graves problèmes de santé – ont passé toute l’année physiquement séparées de leurs petits-enfants et de leurs voisins.

Mais la solitude affecte également les jeunes et, selon une enquête allemande, ils ont beaucoup plus de mal que les personnes âgées à y faire face.

Une étude régulière du Centre allemand pour les questions d’âge (DZA) trouvé ceci les personnes âgées trouvaient beaucoup moins difficile de faire face aux restrictions du COVID-19.

Ils étaient également plus adaptables au principe de rester à la maison avec un contact social considérablement réduit, selon l’enquête.

Klaus Berger, professeur d’épidémiologie à l’Université de Münster, dans l’ouest de l’Allemagne, explique que cela est dû au fait que les personnes âgées ont plus d’expérience et ne sont pas si facilement effrayées, ayant appris à gérer les maladies et les crises.

Planifiez votre temps

Les psychologues disent qu’il est important que chacun, jeune et vieux, prenne soin de sa santé mentale en étant conscient de ce qui est bon pour lui et en se réservant du temps pour s’amuser.

Bonne nourriture, air frais à l’extérieur, s’installer pour revoir un film préféré – tout peut être aussi efficace que le contact social via Zoom.

Mais les psychologues encouragent tout type de contact social possible au cours de la période des vacances et de vérifier avec ceux qui pourraient être seuls.

Les organismes de bienfaisance et les gouvernements à travers l’Europe ont mis en place des programmes pour soutenir ceux qui vivent la solitude pendant la période des fêtes.

Dans la région italienne de l’Ombrie, par exemple, les autorités locales proposent une livraison déjeuner de Noël service aux personnes âgées obligées de passer le 25 décembre seules.

En Allemagne, TelefonSeelsorge exploite 104 centres d’appels anonymes à travers le pays, dotés de bénévoles prêts à discuter des problèmes à n’importe quelle étape de la vie.

Et un organisme de bienfaisance dans le quartier est de Londres de Tower Hamlets organise pour les habitants de se lier d’amitié avec les résidents plus âgés pour une conversation téléphonique pendant la période de Noël.

Plusieurs associations caritatives européennes offrent un soutien aux personnes qui se sentent seules pendant la période des fêtes, notamment:

France:Astrée

Allemagne:TelefonSeelsorge

Espagne:Age Concern España

ROYAUME-UNI:Campagne pour mettre fin à la solitude

