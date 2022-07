La solide colonne vertébrale anglaise de Mary Earps, Millie Bright et Keira Walsh a guidé la charge en demi-finale | Nouvelles du football

Commençons par l’évidence : le football est un jeu d’équipe. Il y a des joueurs qui attirent l’attention, généralement des buteurs, mais il faut toutes sortes de rouages ​​pour faire une équipe performante et gagnante.

Il est facile de choisir les têtes d’affiche de cette équipe d’Angleterre. Beth Mead a marqué cinq buts en phase de groupes et reste le leader du Golden Boot du tournoi. Alessia Russo a été la super remplaçante des Lionnes, marquant trois fois depuis le banc, et sa coéquipière de Manchester United, Ella Toone, a également brillé.

Le superbe vainqueur des quarts de finale de Georgia Stanway a fait la une des journaux – après l’égalisation de Toone – tandis qu’Ellen White reste à deux buts de battre le record de buteur senior de Wayne Rooney.

Ces joueuses ont mené l’attaque dévastatrice de l’Angleterre qui a propulsé les Lionnes de Sarina Wiegman dans le dernier carré de l’Euro 2022.

Mais la colonne vertébrale centrale de l’Angleterre, Mary Earps, Millie Bright et Keira Walsh, a été tout aussi essentielle – certains pourraient le dire encore plus que les attaquantes.

Tous trois ont montré exactement pourquoi face à l’Espagne en quart de finale. Earps, en particulier, n’avait pas eu besoin de faire de nombreux arrêts notables pendant les phases de groupes – il y en avait un ou deux contre l’Autriche et la Norvège, tandis que Lauren Wade d’Irlande du Nord a fait de son mieux pour battre Earps à St Mary’s – mais a maintenu l’Angleterre en lice sur plus d’une occasion contre La Roja.

Elle a bien commandé sa boîte pour la plupart, malgré avoir concédé son premier but du tournoi. Peut-être que le choix de la performance d’Earps était son arrêt palmé du centre audacieux d’Athenea del Castillo en seconde période qui semblait destiné à boucler dans le coin le plus éloigné.

Le joueur là pour dégager le ballon après l’arrêt ? Le toujours fiable Bright, joueur du match contre l’Espagne.

Le défenseur de Chelsea est entré dans l’été après une saison nationale sensationnelle avec Chelsea. Elle a aidé les Blues à remporter un autre titre en Super League féminine et en FA Cup. Bright s’est classé deuxième de toute la WSL pour les passes tentées et les passes réussies la saison dernière. Elle s’est également classée cinquième pour les passes longues complétées et deuxième pour les touches.

Elle a acheté cette forme dans les euros. Ce sont ces longues passes à l’arrière qui ont aidé à débloquer les défenses, en choisissant les courses de Mead ou Lauren Hemp sur l’aile, ou parfois en allant plus court au milieu de terrain.

Elle a également été impérieuse dans la surface, en particulier dans les airs, ce qui était essentiel pour arrêter les centres des dangereux ailiers espagnols.

Bien qu’elle n’ait peut-être pas trouvé le filet contre l’Espagne, un changement tactique quelque peu risqué de Wiegman a vu Alex Greenwood remplacer Rachel Daly, et Bright a poussé plus loin. L’Angleterre a égalisé deux minutes plus tard avec le mouvement de Bright dans la montée en puissance contribuant au hochement de tête de Russo et à l’espace de Toone pour terminer.

Un autre élément clé du succès de l’Angleterre a été Walsh. La milieu de terrain est l’arme secrète des Lionnes et une milieu de terrain au talent suprême – l’équipe ne fonctionnerait tout simplement pas de la même manière sans elle.

Alors que certaines équipes doubleront sur les courses de fléchettes de Hemp et Mead sur les ailes, il est plus difficile de restreindre Walsh au milieu de terrain – mais très possible. L’Espagne y est presque parvenue avec un effet dévastateur, ne lui laissant aucun temps sur le ballon pour dicter le jeu, et ce n’est pas une surprise que l’Angleterre ait commencé à s’améliorer une fois que Walsh a atteint son rythme.

Sky Sports’ L’écrivain Nick Wright a déclaré: “Lorsque Walsh a finalement pu se trouver de la place alors que l’Angleterre cherchait son égaliseur et que l’Espagne s’est étirée, elle a commencé à faire ce qu’elle faisait le mieux, en ouvrant l’opposition et en fournissant les munitions dont ses coéquipiers avaient besoin. .

“Elle a été impliquée dans la préparation du but égalisateur, une figure clé dans le jeu de préparation patient qui a permis à Lauren Hemp de traverser pour Alessia Russo pour mettre en place sa compatriote remplaçante Ella Toone.

“Dans les arrêts de jeu à la fin du temps réglementaire, il y a eu une sublime passe en diagonale pour libérer Chloe Kelly sur la droite de l’Angleterre. Peu de temps après, une brillante passe en profondeur pour Hemp a envoyé sa coéquipière de Manchester City se précipiter dans la surface de réparation espagnole. .

“Walsh a même réclamé la passe décisive pour le vainqueur, permettant à Stanway de foncer vers l’avant et de marquer avec un style sensationnel. La frappe de Stanway garantit que son nom dominera les gros titres, mais c’est Walsh qui a jeté les bases du revirement.”

Bien sûr, aucune colonne vertébrale d’une équipe de football n’est complète sans un attaquant – et c’est là que commence un débat. En réalité, il est peu probable que Sarina Wiegman laisse tomber Ellen White. L’attaquant a commencé dans chaque match de l’Euro 2022 jusqu’à présent et l’entraîneur-chef a été cohérent dans son message selon lequel il est peu probable qu’il change le onze de départ.

Mais Russo lui a donné une décision importante à prendre, les experts et les fans commençant à se demander si la joueuse de 23 ans devrait avoir la place de départ.

White est l’un des joueurs de tournoi les plus expérimentés d’Angleterre et son meilleur buteur de tous les temps. Son jeu pressant contre la Norvège a été la clé de la victoire 8-0, mais dans d’autres matchs, White a raté des occasions qu’elle aurait pu mettre de côté les années précédentes. Peut-être qu’une saison incohérente avec Manchester City commence à entrer en jeu.

Russo est depuis longtemps une favorite à Man Utd et après qu’une blessure au genou a mis fin à sa saison 2020/21, elle est revenue en forme depuis son retour pour le club et le pays. Elle a été remplaçante lors des quatre matchs jusqu’à présent, marquant trois buts, dont deux contre l’Irlande du Nord.

Elle offre quelque chose de différent à White. La meilleure buteuse d’Angleterre a beaucoup d’intelligence hors du ballon en termes de mouvement et de pression, ouvrant la voie à ses coéquipières, tandis que Russo est plutôt un créateur polyvalent et travaille mieux avec le ballon.

Plutôt que d’être l’attaquant traditionnel qui attend au milieu les centres, comme le fait souvent White, et bien que ce ne soit pas une critique, Russo est dans d’autres zones du terrain, forçant le ballon vers l’avant. Elle affronte les autres attaquants autour d’elle et a également la finition pour le soutenir. Les deux ensembles de qualités ont été efficaces pour l’Angleterre.

Tout cela soulève des questions – l’Angleterre devrait-elle avoir la différence du jeu clairement percutant de Russo depuis le début ? Est-ce que White changerait autant la donne sur le banc que Russo?

L’Angleterre continue d’impressionner par sa force en profondeur, le départ de Russo le fait réduire d’une option fructueuse depuis le banc. L’attaquant propose également un test difficile pour les défenses fatigantes – aucune ligne arrière ne voudra voir Russo arriver après une heure. Elle est un danger et une menace clairs, qui s’appliqueraient également à White de différentes manières.

En fin de compte, avant une demi-finale de l’Euro, Wiegman restera avec White. Elle voudra une expérience de tournoi sur le terrain, Russo restant son option préférée sur le banc.

Et le reste de cette colonne vertébrale anglaise sera également imparable. Ils sont devenus la cheville ouvrière du succès de l’Angleterre et seront essentiels pour battre la Suède mardi soir.

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre 2-1 Espagne (AET)

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne 2-0 Autriche

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède 1-0 Belgique

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France 1-0 Pays-Bas (AET)

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Angleterre vs Suède – coup d’envoi à 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Allemagne vs France – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 v Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley

