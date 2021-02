Hans Jörg Holzkämpfer, 81 ans, reçoit la deuxième dose de vaccin contre le coronavirus dans un centre de vie avec assistance à Munich le mercredi 3 février 2021 (Lena Mucha / The New York Times)

BRUXELLES – Les téléspectateurs étaient joyeux: des Britanniques jubilants recevaient les premières injections mondiales du vaccin Pfizer-BioNTech début décembre.

Moins joyeux étaient beaucoup de gens qui regardaient en Allemagne, où le vaccin a été créé et où le gouvernement disait aux citoyens qu’il faudrait des semaines avant qu’ils puissent lancer leur propre programme de vaccination.

«Des millions de personnes reçoivent un vaccin allemand, mais nous devons continuer d’attendre», lit-on dans le tabloïd berlinois BZ «Le monde se fait vacciner – pas l’Allemagne», lit-on dans le magazine d’actualités Focus.

Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times

Pour les Allemands et les autres Européens, il a été particulièrement exaspérant de voir les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui étaient moins disciplinés dans leurs verrouillages et leurs précautions contre la pandémie, prendre l’avance dans la course aux vaccins. En fait, l’ancien président Donald Trump et le Premier ministre Boris Johnson étaient d’autant plus incités à saisir les vaccins que leurs pays devenaient parmi les plus touchés au monde.

Il ne fait aucun doute que l’Union européenne a raté bon nombre des premières étapes de l’alignement des vaccins. Il a été plus lent, trop concentré sur les prix, tandis que les États-Unis et la Grande-Bretagne n’ont fait aucun objet en dollars et en livres, et il a succombé à une abondante prudence réglementaire. Toutes ces choses ont laissé le bloc au dépourvu alors que les fabricants de médicaments prennent du retard sur leurs commandes promises.

Mais les 27 pays de l’Union européenne tentent également quelque chose qu’ils n’ont jamais essayé auparavant et ont brisé un autre obstacle dans leur intégration plus profonde – bien que de manière précaire – en choisissant de se donner la parole dans la chasse aux vaccins.

Ce faisant, ils ont inversé l’équation de puissance habituelle du bloc. Des pays plus grands et plus riches comme l’Allemagne et la France – qui auraient pu se permettre de signer des contrats directement avec les fabricants de médicaments, comme l’ont fait les États-Unis et la Grande-Bretagne – ont vu leurs campagnes de vaccination retardées par l’effort conjoint plus lourd, tandis que les petits pays se sont retrouvés avec de meilleures conditions d’approvisionnement que ils étaient susceptibles d’avoir négocié seuls.

L’histoire continue

Pour la plupart des pays de l’UE, cette expérience a été bénéfique. Mais elle n’a pas nécessairement été accueillie avec bonheur dans les pays les plus riches et défavorisés, et elle a laissé des dirigeants comme la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ouverts aux critiques chez eux.

Les dirigeants de l’UE et eux-mêmes ont néanmoins maintenu leur décision et leur impulsion à la solidarité, alors même que le pointage du doigt a commencé.

«Qu’aurait-on dit si l’Allemagne et la France avaient été en concurrence pour l’achat ou la production de vaccins? Cela aurait été le chaos », a déclaré Macron lors d’une conférence de presse vendredi, après une réunion virtuelle avec Merkel. «Cela aurait été contre-productif, économiquement et du point de vue de la santé publique, car nous ne sortirons de cette pandémie que lorsque nous aurons vacciné suffisamment de personnes en Europe.»

Mais alors même que les dirigeants du duo de pouvoir traditionnel européen ont évoqué les 2,3 milliards de doses commandées comme une indication de la sagesse d’une approche commune, ils ont admis qu’une campagne complète ne pouvait pas être attendue avant mars, laissant le bloc embourbé dans la controverse et les récriminations, et peut-être un petit regret.

Avec un peu plus de 3% des ressortissants de l’UE ayant reçu au moins une dose d’un vaccin à la fin de la semaine dernière, contrairement aux 17% de la Grande-Bretagne et des 9% des États-Unis, nulle part le retard ne pique plus qu’en Allemagne, le la plus grande économie du bloc et leader de facto.

«J’ai dû appeler la hotline 100 fois», a déclaré Klaus Kater, 80 ans, un avocat à la retraite en Allemagne qui a déclaré avoir passé deux jours à recomposer avant de pouvoir contacter les responsables de la santé de son État d’origine, la Basse-Saxe.

Ses efforts l’ont placé sur une liste d’attente, a-t-il déclaré. «Ils m’ont demandé comment me prévenir lorsque mon tour est terminé, alors j’ai dit de m’envoyer une lettre, juste pour être en sécurité.» Il n’avait aucune idée de quand cela pouvait être.

Certes, tous ces problèmes – comme les lignes téléphoniques sous-équipées – ne sont pas la faute de l’Union européenne. Mais alors que les frustrations montent, le bloc est devenu un fouet facile pour toutes sortes de problèmes liés aux vaccins qu’il n’était pas censé résoudre en premier lieu.

Les experts disent que l’Allemagne aurait pu être plus rapide pour obtenir des vaccins pour sa population si elle avait agi seule, mais en fin de compte, cela aurait été une catastrophe d’abandonner l’effort conjoint de l’UE de bien d’autres manières.

«Cela aurait été une catastrophe pour l’Allemagne de rompre avec l’approvisionnement conjoint, politiquement, mais aussi économiquement si l’Allemagne seule avait obtenu le vaccin et le reste non», a déclaré Guntram Wolff, directeur de l’institut de recherche bruxellois Bruegel.

Wolff a ajouté qu’étant donné que l’Allemagne était au cœur du marché du travail ouvert de l’Europe et partageait ses frontières avec neuf autres pays, s’assurer que l’ensemble du bloc recevait des vaccins n’était pas seulement une question de politique mais aussi d’intérêt personnel.

«La plupart des pays de l’UE auraient trouvé très difficile de négocier les contrats et de garantir l’approvisionnement par eux-mêmes», a déclaré Wolff. «Et je pense que les sociétés pharmaceutiques elles-mêmes, ont également préféré l’approche centralisée.»

Pourtant, Merkel a eu du mal à défendre la décision de son gouvernement de laisser l’Allemagne renoncer à la possibilité d’acquérir son propre vaccin.

En mars 2020, alors que les Italiens mouraient sur des civières devant des hôpitaux débordés, les gouvernements allemand et français ont bloqué les exportations d’équipements de protection essentiels tels que des masques.

Ce fut un moment désastreux pour l’Europe, un moment que ses dirigeants ont rapidement décidé de ne pas se répéter alors que la pandémie s’emparait des économies du bloc et fermait ses sociétés, et la Grande-Bretagne a finalement quitté l’union après quatre ans de négociations douloureuses.

La santé publique est généralement gérée par des États membres individuels, mais il a été décidé d’accorder des pouvoirs à la Commission européenne, le bras administratif bruxellois tant décrié et lourd du bloc, pour mener les négociations pour sécuriser les vaccins.

À ce moment-là, c’était en juin, et l’Europe avait déjà quatre mois de retard sur les États-Unis et trois de retard sur la Grande-Bretagne pour approcher les sociétés pharmaceutiques.

Plus récemment, la course aux vaccins a été vue, correctement ou non, à travers le prisme du Brexit. Le gouvernement Johnson en particulier a cité son avance en matière de distribution de vaccins comme preuve que la sortie officielle du bloc au début de la nouvelle année était la bonne chose à faire.

Au minimum, il a mis la Grande-Bretagne et l’Union européenne en concurrence, et a accru la rancune alors que la société anglo-suédoise AstraZeneca a informé Bruxelles en janvier qu’elle réduirait ses livraisons prévues de vaccins au bloc en raison de difficultés de production, tout en fournissant à la Grande-Bretagne ses commande complète.

Les responsables de l’UE ont accusé l’entreprise de donner la priorité à son pays d’origine, tandis qu’AstraZeneca a déclaré que les trois mois d’avance de la Grande-Bretagne dans les commandes avaient donné à l’entreprise le temps de résoudre les problèmes de production similaires à ceux que l’approvisionnement de l’UE connaissait actuellement.

Pour apaiser les critiques, Merkel a eu recours à expliquer au public les difficultés liées à la production de vaccins, indiquant davantage d’installations de production aux États-Unis et en Grande-Bretagne comme raisons pour lesquelles ces pays ont commencé leurs campagnes plus tôt.

« Je pense que dans l’ensemble, rien n’a mal tourné », a déclaré Merkel mardi à la chaîne publique ARD. «Bien sûr, la question se pose: pourquoi les États-Unis sont-ils plus rapides, pourquoi Israël est-il plus rapide, pourquoi le Royaume-Uni est-il plus rapide? Cela dérange, bien sûr », a-t-elle ajouté, sans offrir de réponse.

D’autres grands dirigeants européens ont cherché à sortir du tumulte des dernières semaines entourant le déraillement des livraisons de vaccins.

Depuis la confrontation du bloc avec AstraZeneca, au cours de laquelle il a adopté des mesures protectionnistes pour serrer l’entreprise et a presque implosé des relations déjà fragiles avec la Grande-Bretagne, un sens plus tourné vers l’avenir d’auto-réflexion et d’action s’est installé à Bruxelles.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a fait l’objet de critiques personnelles sévères pour sa gestion du processus d’achat de vaccins, a admis que l’Europe avait ignoré la difficulté de la production de vaccins.

«Un début de vaccination ne signifie pas un flux continu de doses de vaccins provenant de l’industrie», a déclaré von der Leyen aux agences de presse européennes ce mois-ci. «C’est une partie d’apprentissage amère, et nous l’avons certainement sous-estimée.»

Von der Leyen a également embauché Moncef Slaoui, un cadre supérieur pharmaceutique belge américain qui a travaillé sur l’opération américaine Warp Speed, en tant que consultant, et les dirigeants européens ont essayé de la pousser doucement vers une approche plus proactive avec les nouveaux vaccins qui montrent des signes prometteurs. .

Faire des vaccins est compliqué, comme l’a écrit Süddeutsche Zeitung, de gauche allemande, dans un éditorial, ajoutant que l’échec réel du gouvernement était un échec à communiquer cela efficacement au public.

«L’Allemagne partage le sort de la lenteur de la vaccination avec le reste du monde, à de très rares exceptions près», écrit le journal dans un éditorial mardi. «Malgré toute l’impatience et l’épuisement, même la science et la technologie ont des limites.»

Pourtant, malgré les réflexions politiques qui indiquent un moment «d’erreurs commises, de leçons apprises» pour la Commission européenne, la partie la plus difficile pour corriger le cap du bloc et accélérer la vaccination sera de changer les attitudes au sein des institutions qui conduisent le processus.

« Je voudrais dire que lorsque nous essayons de constamment comparer avec les États-Unis, nous ne devrions pas avoir de complexe », a déclaré Sandra Gallina, responsable des vaccins de la commission et chef de sa division santé, lors d’une audition parlementaire la semaine dernière.

«Je ne suis pas jalouse de ce que fait Biden, car en fait, la situation ici en Europe est, puis-je dire, meilleure», a-t-elle déclaré.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

© 2021 The New York Times Company