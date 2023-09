« La solidarité en chiffres » : une mère de West Kelowna organise une marche pour le climat

Lorsqu’une mère et une enseignante de West Kelowna n’ont pas trouvé de manifestation pour le climat à laquelle se joindre, elle a décidé de lancer la sienne.

Bobbi Vojtko a été menacée par l’incendie de forêt de McDougall Creek et a été évacuée avec sa famille pendant plus d’une semaine.

De retour chez elle, Vojtko a décidé qu’il était temps de faire entendre sa voix et, en collaboration avec l’Okanagan Climate Hub, a organisé une marche pour le climat le 17 septembre.

« J’ai parlé à beaucoup de gens et la plupart sont prêts à avoir cette conversation », a déclaré Vojtko. « Même si ça devient juste [the conversation] a commencé et s’est déclenché dans ma propre communauté immédiate composée de mes amis et de ma famille, alors je pense que j’ai gagné.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de ville de Kelowna avec des pancartes faites à la main indiquant « Sauvez notre planète », « Conservez ce que nos enfants méritent », « Je veux que vous agissiez comme si votre maison était en feu parce que c’est le cas » et « J’ai fait ça ». merde depuis les années 70.

Black Press a demandé à Vojtko si elle était au courant du nouvel incendie de forêt à l’ouest de Peachland qui était répertorié comme un incendie de forêt à noter alors que les gens commençaient à se rassembler. Elle a qualifié cela de décevant, mais elle a confiance en nos pompiers pour protéger les communautés.

« Nous sommes solidaires du nombre », a déclaré Vojtko à la foule. « Faisons savoir à nos dirigeants que Kelowna et la région de l’Okanagan veulent voir plus d’action et plus de changement. »

Damien Gagnon s’est joint à la marche. Il a déclaré qu’il était impliqué dans l’activisme climatique depuis plusieurs années.

« Notre gouvernement est prêt à reconnaître le changement climatique et ses conséquences d’origine humaine, mais il n’est pas disposé à faire quoi que ce soit pour y remédier. Je croyais sincèrement… lorsque Lytton a complètement brûlé que cela serait le catalyseur d’un changement de la part du gouvernement, j’ai pensé que cela servirait de sonnette d’alarme, mais ce n’est pas le cas. Et maintenant, cette année, davantage de villes ont brûlé, comme nous l’avons vu dans les Territoires du Nord-Ouest.

Gagnon a fait écho à la déclaration de puissance de Vojtko en soulignant l’importance du rassemblement et du réseautage pour promouvoir un changement de masse.

Le groupe s’est rassemblé à midi et a quitté l’hôtel de ville juste avant 13 heures pour marcher vers l’avenue Harvey jusqu’à la rue Richter et retourner à l’édifice municipal.

Un groupe de négationnistes du changement climatique a assisté à la manifestation. La GRC de Kelowna était sur place pour maintenir la paix.

