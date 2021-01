LONDRES – La guerre des vaccins est arrivée en Europe. Depuis des mois maintenant, les pays riches débarrassent les rayons du monde des vaccins contre les coronavirus, laissant les pays les plus pauvres avec peu d’espoir de sortir de la pandémie en 2021. Mais une nouvelle escarmouche cette semaine a opposé les riches aux riches – la Grande-Bretagne contre l’Union européenne – en la ruée vers les fioles, ouvrant une nouvelle compétition nationaliste sans vergogne qui pourrait empoisonner les relations et retarder les efforts collectifs pour mettre fin à la pandémie. L’Union européenne, piquée par la lenteur de ses progrès en matière de vaccination, a menacé cette semaine de resserrer les règles sur l’envoi de vaccins de fabrication belge vers la Grande-Bretagne. Les législateurs britanniques, à leur tour, ont accusé leurs homologues européens d’une campagne de chantage qui pourrait aigrir les relations pendant une génération. Et les pays plus pauvres, déjà en queue de peloton pour les vaccins, pourraient faire face à des attentes encore plus longues si les querelles intenses entre les pays riches faisaient grimper les prix pour tout le monde.

La querelle en Europe fait écho aux premiers jours sombres de la pandémie, lorsque des dizaines de pays ont interdit ou restreint l’exportation d’équipements de protection et de dispositifs médicaux. Près d’un an plus tard, loin de s’atténuer, cet esprit de protectionnisme s’est exacerbé: non seulement les stocks de vaccins sont trop rares pour que de nombreux pays pauvres puissent commencer les vaccinations, mais les pays riches ne peuvent pas trouver comment partager les doses disponibles entre eux.

«La science réussit et la solidarité échoue», a déclaré Robert Yates, directeur du programme de santé mondiale à Chatham House, l’institut politique basé à Londres. «Les dirigeants politiques du monde laissent tomber les scientifiques et tout le monde.» Au cœur du problème se trouvent les retards de production dans des usines distinctes en Belgique qui fabriquent le vaccin Pfizer-BioNTech et celui développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford. Avec une nouvelle variante de coronavirus plus contagieuse qui alimente une flambée de cas dans plusieurs pays européens, ces retards ont sapé les efforts pour obtenir des tirs dans les bras de millions de personnes, augmentant ainsi la concurrence mondiale pour les doses. Mais la fabrication notoirement délicate des vaccins n’est qu’une partie du problème. Les experts en santé publique affirment que l’ensemble du système mondial d’achat de doses, opposant un pays à un autre sans se soucier de l’équité, est inapte à mettre fin à une pandémie qui ne respecte aucune frontière.