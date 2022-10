La solidarité avec la révolution iranienne s’impose dans le monde du football

Depuis le déclenchement de la révolution iranienne en septembre, ce qui a commencé comme des protestations furieuses contre le meurtre de Mahsa Amini s’est transformé en un soulèvement national de solidarité contre la République islamique.

Avec les sous-traitants de la raffinerie en grève, sapant l’économie intra-étatique, une théocratie est au bord du renversement. Le régime a assassiné des centaines de jeunes manifestants. Il en a arrêté des milliers d’autres. En conséquence, un élan de solidarité envers l’Iran se répercute dans toute l’UEFA.

Solidarité du Hertha Berlin

Plusieurs acteurs ont vivement protesté contre la théocratie rétroactive qui a réprimé les Iraniens. Par exemple, l’ancien attaquant du Hertha Berlin Ali Daei a exprimé son soutien. Il a appelé le régime vénérable à résoudre ses problèmes socio-économiques. Il a fait valoir que dans le présent, il se concentrait sur la répression, la violence et les arrestations.

En conséquence, l’Iran a interrogé le double vétéran de la Coupe du monde après son retour à Téhéran. En outre, la République islamique a confisqué son passeport.

Hertha Berlin en annonçant leur détresse.

“Notre ancien joueur Ali Daei n’est plus autorisé à quitter le pays (l’Iran) car il s’est prononcé en faveur des droits des femmes.”

Cette déclaration a déclenché une fureur parmi une base de fans fidèles. En conséquence, lors de la neuvième journée de Bundesliga, les supporters du Hertha ont déployé des banderoles à domicile contre le SC Freiberg. Les fans ont affiché leur accord, “Liberté pour Ali Daei et tous les manifestants en Iran”.

En conséquence, la République islamique s’est rétractée, rendant le passeport de Daei plus tôt cette semaine. Cependant, l’ancien détenteur du record du “plus grand nombre de buts de tous les temps” a déclaré qu’il ne “comprend pas pourquoi ils ont saisi” son passeport, et “après ce manque de respect, que signifie légalement le retour du passeport ?”

La solidarité avec l’Iran déferle sur toute l’Europe

En début de semaine, l’équipe nationale féminine suédoise a fait l’unanimité. Lors d’un match contre la France, la milieu de terrain Olivia Schough et l’attaquant Kosovare Asllani ont tenu un maillot portant l’inscription “Nous jouons pour nos filles en Iran”. La Suède a été victorieuse, battant la France 3-0.

De plus, l’ailier néerlandais Jürgen Locadia a présenté ses condoléances. Tractor a battu le club de Locadia, Persepolis, lors de la huitième journée de la Persian Gulf Pro League.

“Mahsa Amini, que ton âme RIP. J’aurais aimé pouvoir marquer un but pour vous, votre famille et tous les Iraniens lors du match d’hier. Depuis la sixième journée, les matchs du PGPL ont été disputés dans des stades vides à travers l’Iran.

De plus, la solidarité de Hull City a mis en évidence l’avant-centre Allahyar Sayyadmanesh. “Debout avec Allahyar et les femmes d’Iran.” Le phénomène de six pieds et 21 ans a fait 16 apparitions dans le championnat EFL depuis son arrivée Les Tigres.

Les supporters du Borussia Dortmund étaient en mémoire de Sarina Esmailzadeh, une vlogueuse de 16 ans assassinée par la République islamique.

Enfin, le légendaire gardien italien Gianluigi Buffon a montré son .

“En cette période, les femmes iraniennes mènent une bataille trop importante pour qu’elles soient laissées seules”,

L’apparition de l’Iran à la Coupe du monde a la chance d’avoir un impact sur l’évolution politique du pays.

Pleins feux sur la Coupe du monde de l’Iran contre l’Angleterre, le Pays de Galles et l’USMNT

Dans un monde parfait, les joueurs représentent le peuple, pas le gouvernement. En Iran, c’est l’antithèse.

Lors de la Coupe du monde 2022, de nombreux fans de football iraniens refusent sans vergogne de soutenir l’équipe Melli. La République islamique possède 10 des 16 équipes de la Persian Gulf Pro League de l’AFC. De plus, la fédération iranienne de football est contrôlée par des généraux militaires. En conséquence, de nombreux fans de Team Melli ont pu entendre l’hymne national et voir le drapeau du régime comme une exacerbation.

Un examen approfondi s’oriente vers le milieu de terrain de Persépolis Mehdi Torabi en tant que République pro-islamique, ignorant allègrement l’agitation de sa nation avec des expressions sardoniques. Récemment, Torabi a voulu marquer un but et offrir le ballon en cadeau au « chef suprême » tyrannique de l’Iran. En conséquence, les supporters iraniens mettent au pilori l’équipe Melli lors de la Coupe du monde. Par conséquent, il incombe à la diaspora iranienne de réévaluer sa vision de l’équipe Melli. En Iran, les citoyens sont dans la tourmente, farouchement opposés au régime draconien pour lequel Torabi fait la génuflexion, entre autres joueurs de la liste.

Le régime de la République islamique pourrait intervenir dans les affaires de sa fédération, supprimant les joueurs avec des ultimatums, comme en 1998.

États-Unis c.Iran, Partie I – 1998

Pendant la mi-temps entre les États-Unis et l’Iran à France 1998, des responsables du CGRI, désignés terroristes, ont menacé les joueurs iraniens d’un ultimatum. Les joueurs iraniens ne seraient pas autorisés à retourner dans leur patrie si les États-Unis les battaient. Alors peut-être que l’élan de Mehdi Mahdavikia lors de l’échappée de contre-attaque qui a chuté devant Kasey Keller était davantage motivé par une détermination obstinée à retourner dans sa famille qu’à vaincre l’USMNT.

Malheureusement, le football est loin d’être apolitique. La vérité camouflée est l’intérêt du monde pour les ressources iraniennes : le pétrole brut et le gaz naturel. Pendant 43 ans, les Iraniens ont succombé à une théocratie radicale qui a détourné une révolution anti-impérialiste.

Les Iraniens exigent un gouvernement laïque inculqué de valeurs libérales.

Maintenant, les femmes iraniennes ont montré que les dictateurs ne peuvent pas apprivoiser les lionnes. Pas par une théocratie, une monarchie ou des cartels pétroliers d’intérêts particuliers, des entités escrocs qui ont réprimé les Iraniens pendant près d’un siècle, empêchant le peuple d’obtenir une véritable indépendance.

PHOTOS : IMAGO / Kirchner-Media