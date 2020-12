La superstar du PSG Neymar a été fortement critiquée après avoir prétendument organisé une fête de cinq jours dans une station balnéaire près de Rio de Janeiro pour 500 fêtards alors que son pays pleure la mort de son coronavirus.

Le footballeur a fait construire une discothèque avec protection acoustique dans une annexe d’un manoir à Mangaratiba sur la célèbre côte verte de Rio pour empêcher les voisins d’entendre le bruit, selon un journal brésilien. O Globo.

La méga bash aurait commencé le 25 décembre et devrait se poursuivre jusqu’au nouvel an.

Neymar possède un manoir de 6 millions de livres sterling à Mangaratiba avec son propre héliport et sa jetée qu’il a achetés en octobre 2016 et utilisé pour la première fois pendant les vacances de Noël deux mois plus tard.

Mais la propriété est en cours de rénovation en ce moment et le footballeur aurait loué une villa de luxe pour la fête selon des rapports au Brésil, malgré des rapports contradictoires en dehors du Brésil indiquant que la discothèque principale se trouve dans un bunker souterrain près de la maison qu’il possède – qu’il a utilisé dans le passé.

Neymar aurait interdit aux fêtards d’apporter des téléphones portables – expliquant en partie sa propre absence récente des médias sociaux – et a embauché un groupe pour jouer pendant la durée de la fête.

Parmi les invités à la fête figurent sa sœur Rafaella Santos et l’influenceuse brésilienne Camila Loures.

Il n’y a pas encore eu de commentaire de Neymar, dont le dernier message il y a deux jours le montrait avec sa famille dont son fils Davi Luca, neuf ans, et ses parents divorcés devant un arbre de Noël entouré de cadeaux.