La soirée quiz d’Oswego Presbyterian profitera à Habitat pour l’humanité – Shaw Local

Une soirée quiz au profit de Faith Build 2023 d’Habitat pour l’humanité est prévue le samedi 21 janvier à l’église presbytérienne d’Oswego, 1976 Route 25, à Oswego. Les portes ouvriront à 18h30 et le quiz commencera à 19h

Des équipes de huit joueurs, au coût de 10 $ par personne, sont invitées à concourir. Si vous n’avez pas une équipe de huit, inscrivez-vous quand même et d’autres s’ajouteront à votre équipe.

Apportez une collation à partager pour le repas-partage de collations. De l’eau en bouteille et des boissons non alcoolisées seront disponibles pour asle. Une tombola 50-50 et des prix de présence seront inclus. Pour vous inscrire, rendez-vous sur forms.gle/APDvSxWvRfNcAmKs8.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à Martha Behlow à mbehlow@geneva304.org.