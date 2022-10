La soirée Pizza & Burger du Camp Aramoni revient avec de la musique live – Shaw Local

Pizza & Burger Night, l’une des activités phares du Camp Aramoni, revient ce mercredi 5 octobre dans la populaire boutique de camping et destination événementielle. Ouverte au public de 17h à 20h, cette soirée de musique live gratuite, de plats délicieux et d’excellentes boissons vous donnera un aperçu de l’hospitalité offerte au Camp Aramoni. Le menu comprendra des pizzas artisanales au feu de bois conçues par le chef et des hamburgers artisanaux, aucune réservation requise!

L’artiste musicale en direct de cette semaine est Christina Eltrevoog, une auteure-compositrice-interprète locale dynamique qui peut être vue en direct dans le cadre des Belle Rangers ou en solo dans des salles du Midwest. Christina vient de sortir un nouveau single aujourd’hui, le 5 octobre, une reprise du classique des Beatles “Love Me Do” coïncidant avec la sortie originale de la chanson – il y a exactement 60 ans jour pour jour. La piste peut être diffusée à acheté sur camp de bande.

Camp Aramoni (prononcé air-uh-MOE-knee) est un terrain de camping boutique et un lieu événementiel qui redéfinit le voyage dans le Midwest. Situé sur 96 acres de forêts luxuriantes dans une ancienne briqueterie du XIXe siècle, cet hébergement somptueux est situé à seulement 90 minutes au sud de Chicago. Cette expérience de luxe combine les sensations fortes d’une expérience de camping avec toutes les commodités d’un hôtel de classe mondiale. Choisissez parmi 11 tentes de style safari pour profiter du plus haut niveau d’hospitalité enveloppé dans un paysage naturel isolé.

Bricks & Stones, l’espace événementiel historique du Camp Aramoni, a été construit en 1870 par une briqueterie connue sous le nom de Ristokrat Clay Products Company. L’architecture d’origine de ce bâtiment vieux de 150 ans a été préservée grâce à d’importantes rénovations et sert désormais de lieu magnifique pour les mariages, les retraites d’entreprise et les grandes réceptions en plein air.

Pour réserver un séjour au Camp Aramoni ou pour vous renseigner sur l’organisation d’un événement à Bricks & Stones, visitez www.CampAramoni.com

Camp Aramoni

809 N 2199th Rd. Tonica, Illinois 61370

(815) 224-7333