La soirée d’écoute ‘Donda’ de Kanye West était un événement bizarre et sans paroles

ATLANTA – Une silhouette solitaire vêtue d’orange rougeâtre a marché lentement sur le sol du stade Mercedes-Benz, les mots « Nous allons être OK, nous allons être OK » entonnés à plusieurs reprises sur des accords d’orgue gonflés dans une explosion sonore.

Une brume de fumée pompée par des machines stationnées autour du sol du stade, rendant la silhouette minuscule encore plus difficile à discerner.

Alors que les lumières de la salle tombaient, une faible lumière blanche brillait sur Kanye West – qui tournait parfois en cercle, parfois trottait quelques pas – tandis que les chansons se déroulaient autour de lui, la lumière se contractant et se dilatant sous diverses formes.

Et environ 48 minutes plus tard, il était parti.

Jeudi soir au centre-ville d’Atlanta, West a présenté le dévoilement officiel de « Donda », son 10e album tant attendu et souvent retardé, à une foule d’environ 42 000 personnes – une salle comble pour la configuration de l’événement. L’album arrive vendredi.

West était, comme prévu, en retard à sa propre fête, apparaissant finalement à 21h50 (l’heure de début était facturée pour 20h) ; la soirée d’écoute a également été diffusée en direct sur Apple Music.

Les fans, qui ont payé 20 $ à 100 $ pour y assister, auraient pu s’attendre à un semblant d’excitation.

Ou peut-être quelques mots de West.

Ou… quelque chose… quelque chose pour rendre cette soirée spéciale ?

Mais au lieu de cela, ils ont été présentés avec le nouveau matériel, joué très fort sur les haut-parleurs du stade, alors que la lumière sur le sol de la salle s’étendait progressivement à un rectangle complet qui clignotait brièvement avec une image mystérieuse.

L’album porte le nom de la mère de West, Donda, décédée en 2007 à l’âge de 58 ans et est présente sur l’album dans un discours enregistré présentant une chanson.

La dernière sortie de West, « Jesus is King » de 2019, a marqué un changement stylistique pour le rappeur mercuriel, qui l’a doté d’orgues et de choeurs d’église et de paroles qui interpolaient des versets bibliques et des hymnes chrétiens.

Quelques chansons de « Donda » ont indiqué que West était peut-être revenu sur ce motif avec des paroles sur « les serpents et les puits d’argent » et « la fontaine sacrée, l’eau bénite ».

La chanson « God Breathed on This », que West a publiée plus tôt dans la semaine, a répété le titre entre les couplets obscurcis par Auto-Tune avant de passer aux sons choraux. Et, dans un rappel de sa déclaration de septembre selon laquelle il est «le nouveau Moïse», une chanson percutante faisait continuellement référence à son titre préféré.

Mais tout penchant religieux était occasionnel, car la plupart des chansons se fondaient dans un pastiche de son déformé sans véritable délimitation où l’une s’arrêtait et l’autre commençait. De lourds accords de piano résonnaient à plusieurs reprises sur une piste, tandis que la guitare floue résonnait sur une autre.

Plusieurs airs comprenaient des séquences de mots parlés, dont un du poète Gwendolyn Brooks « Speech to the Young: Speech to the Progress-Toward (Among Them Nora and Henry III). » (« Même si vous n’êtes pas prêt pour le jour, il ne peut pas toujours faire nuit. »)

À travers tout cela, West s’est parfois arrêté pour lever les mains au-dessus de la tête ou se pencher en avant dans une position à genoux. Il est apparu que son itinérance sur le sol du stade n’avait aucun but.

Sauf, peut-être, dans son propre esprit.

