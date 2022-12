La soirée de surveillance de la Coupe du monde la plus sacrée d’Argentine : l’ancienne maison de Maradona

García a suivi un parcours cahoteux pour devenir propriétaire de la maison d’une légende argentine. Il a purgé deux ans de prison de 2002 à 2004 pour une agression qu’il a dit avoir commise pour protéger un membre de sa famille.

En prison, il a terminé ses études de droit et, depuis sa libération, est devenu un homme d’affaires prolifique, achetant et vendant des restaurants, des immeubles et d’autres entreprises. Aujourd’hui, il dirige une entreprise pharmaceutique, une entreprise alimentaire et une entreprise qui fabrique des fils et des câbles bon marché.

Après avoir acheté la maison de Maradona, la première idée de García a été d’en faire une sorte de musée. Mais ensuite, il a eu une autre idée lorsque sa famille l’a vue pour la première fois il y a trois semaines, après avoir reçu les clés.

García a déclaré que son fils se remettait d’une attaque au couteau dans une boîte de nuit et que, pour la première fois depuis la blessure, il s’est illuminé en entrant dans la maison. García a immédiatement décidé d’ouvrir la maison pour les matchs. “Tout a commencé avec ce sourire”, a-t-il déclaré à propos de son fils.

Au début, c’était la famille et les amis, mais finalement les fêtes se sont élargies à mesure que les gens en invitaient d’autres. Au moment où l’Argentine a joué contre la Pologne, il y avait environ 700 personnes, a-t-il déclaré. Il a embauché des traiteurs pour cuisiner du bœuf, du porc, des gésiers et les célèbres sandwichs « choripan » d’Argentine, à base de chorizo. Il a servi des sodas et de l’eau, mais pas d’alcool.