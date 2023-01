La soirée de surveillance de Fort Worth de TCU est la chose la plus triste sur la planète Terre (Vidéo)

Les fans de TCU Horned Frogs étaient très tristes en voyant l’équipe de football se faire détruire par les Georgia Bulldogs lors du match de championnat national CFP lors d’une soirée de surveillance.

Les TCU Horned Frogs ont connu une saison 2022 magique, ce qui les a amenés au match de championnat national des éliminatoires de football universitaire. Ils ont, après tout, montré qu’ils appartenaient après avoir vaincu les Wolverines du Michigan 51-45 dans le Fiesta Bowl. Mais, ils ont découvert au cours des deux premiers quarts du match du championnat national CFP que les Bulldogs de Géorgie étaient juste à un tout autre niveau au-dessus d’eux.

À la mi-temps, les Horned Frogs traînaient les Bulldogs 38-7. La défense de TCU n’a rien pu faire pour arrêter l’attaque de Georgia, qui a marqué des points à chacun de ses entraînements en première mi-temps.

Jetons un coup d’œil à la soirée de surveillance TCU à Fort Worth, au Texas. Eh bien, il n’y avait pas beaucoup de sourires alors qu’ils regardaient le match du championnat national CFP sur grand écran.

Regardez les fans tristes de TCU regarder l’équipe se faire détruire dans la première moitié du match de championnat national CFP

Il y avait des regards de consternation et quelques cobras qui se rendaient. En termes simples, ce n’était pas la façon dont ils s’attendaient à ce que le jeu se déroule.

Après que les Horned Frogs aient apparemment eu un peu d’espoir en première mi-temps après que le quart Max Duggan se soit précipité pour un touché de deux verges pour réduire le déficit de l’équipe à 10-7. Mais, à partir de là, tout était en Géorgie, car ils ont marqué 28 points sans réponse.

Une réception de touché de 37 verges par le receveur large Ladd McConkey. Un touché de six verges couru par le quart-arrière Stetson Bennett. Un touché d’un mètre couru par Kendall Milton. Une réception à une main de 22 verges par le receveur large Adonai Mitchell.

Ajoutez trois revirements par l’attaque de TCU (deux interceptions et un échappé), et vous vous retrouverez avec une première mi-temps misérable si vous encouragez les grenouilles cornues.

Au total, la défense de TCU a cédé 354 verges d’attaque totale à Georgia, qui a récolté en moyenne 9,3 verges par jeu.

Ce n’est pas un bon début pour les Horned Frogs, qui semblent être la première école du Texas à remporter le championnat national à l’ère des éliminatoires de football universitaire.

