La soirée de remise des diplômes tourne au cauchemar alors que le gouffre de la piste de danse avale 25 étudiants

Qui aurait cru qu’une soirée dansante pouvait se transformer en cauchemar pour certains étudiants ? Une fête de remise des diplômes dans un collège de San Martin, au Pérou, a pris une tournure horrible lorsque la piste de danse s’est effondrée et que 25 étudiants y sont tombés. La vidéo Instagram de cet horrible incident est devenue virale. La vidéo montre un groupe d’étudiants profitant de leur fête de remise des diplômes, dansant en troupeau sur de la bonne musique. Tout allait bien jusqu’à ce que le sol en dessous d’eux s’effondre soudainement et que presque tous les étudiants qui dansaient dans le groupe sur place tombent sous le sol. Ce qui a commencé dans la vidéo comme une fête s’est terminé dans le chaos avec des cris de gens et tout le monde essayant d’aider les étudiants qui sont tombés dans le gouffre.

Selon le New York Post, la cause de l’effondrement est encore inconnue, mais on suppose que c’est le poids des étudiants qui en ont eu trop pour le sol, qui était en bois. Les 25 étudiants, qui sont tombés sous terre, ont été immédiatement transportés au centre de santé local. Aucun décès n’a été signalé, mais l’étendue des blessures des étudiants n’a pas encore été révélée.

La vidéo Instagram de l’incident a attiré l’attention des internautes. Les personnes dans les commentaires ont exprimé leur inquiétude pour les étudiants. Un utilisateur a commenté: «J’espère sincèrement que personne n’a été blessé. Expérience épouvantable pour tous ces jeunes. Un autre utilisateur a écrit: “Il va y avoir des problèmes orthopédiques avec un bon nombre de ces personnes.” Certains autres ont même plaisanté sur l’incident et ont commenté: “Parlez de déchirer la piste de danse.” Un quatrième utilisateur a écrit: “Prenons cette fête en bas.”

D’autres pensaient que plaisanter sur l’incident était insensible. L’un des utilisateurs a qualifié les commentaires de stupides et espérait qu’aucun des étudiants n’avait été blessé.

