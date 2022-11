La soirée de deux buts de Dach aide les Canadiens à battre les Canucks 5-2 pour des victoires consécutives

Kirby Dach a marqué deux buts et les Canadiens de Montréal ont remporté une victoire de 5-2 sur les Canucks de Vancouver mercredi au Centre Bell.

Nick Suzuki, Arber Xhekaj et Dach ont donné à Montréal (7-6-1) une avance de trois buts en première période. Mike Hoffman a également marqué, pour son troisième but en deux soirs.

Samuel Montembeault a réalisé 30 arrêts pour la victoire.

Luke Schenn et Nils Hoglander ont répliqué pour Vancouver (4-7-3) lors d’une tentative de retour en troisième période.

Thatcher Demko a connu une soirée difficile dans le filet des Canucks, arrêtant 22 tirs.

Les Canadiens ont marqué en supériorité numérique après seulement 55 secondes de jeu. Suzuki a pris un tir du point et a instantanément fait payer les Canucks, qui ont la pire efficacité en infériorité numérique de la ligue, pour la pénalité pour crochet de Tanner Pearson.

Montréal a doublé son avance avec un autre tir de la pointe alors que Xhekaj a marqué son deuxième de la saison lorsque son poignet a dévié de Pearson et dans le filet.

Dach a ajouté un troisième but des Canadiens lorsqu’il a volé la rondelle à JT Miller dans la zone de Vancouver et a battu Demko, donnant à Montréal une confortable avance de 3-0 au premier entracte.

Hoffman a donné une avance de quatre buts aux Canadiens en deuxième période. Il a devancé Jack Rathbone et s’est donné suffisamment d’espace pour battre Demko avec un poignet. Hoffman a également inscrit deux buts lors de la victoire 3-2 de Montréal en fusillade contre les Red Wings de Detroit mardi.

Vancouver s’est finalement inscrit au tableau d’affichage à 4:46 du troisième. Le tir frappé de Schenn de la pointe a filé à travers la circulation et a battu Montembeault.

Hoglander a réduit le déficit des Canucks à deux buts en sautant sur le rebond de Montembeault et en inscrivant son premier but de la saison.

Vancouver s’est retrouvé en supériorité numérique peu de temps après le but de Hoglander et a décoché deux tirs sur le poteau.

Dach a glacé le match lorsque Suzuki l’a trouvé tout seul avec une passe transversale. Le joueur de 22 ans a remporté son deuxième de la soirée avec un tir au poignet.

FIN DE LA SÉRIE HORVAT

La belle série de Bo Horvat a pris fin à Montréal. Horvat a inscrit au moins un point lors de ses cinq derniers matchs et six buts lors de ses quatre derniers. Au total, le centre a récolté huit buts et deux passes au cours de cette séquence.

SUZUKI SUR UN ROULEAU

Nick Suzuki a marqué son sixième but depuis le 29 octobre, devancé par le centre des Sabres de Buffalo, Tage Thompson, avec sept dans cette période. Suzuki a maintenant égalé Brendan Gallagher au deuxième rang dans l’histoire des Canadiens avec un troisième but à la première minute. Seul Max Pacioretty (cinq ans) en a plus dans l’histoire de la franchise.

SUIVANT

Les Canadiens poursuivront leur stand de trois matchs à domicile en affrontant les Penguins de Pittsburgh samedi. Les Canucks se rendront à Toronto pour visiter les Maple Leafs samedi.

LA PRESSE CANADIENNE

