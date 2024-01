La soirée de carrière de Spencer Johnson mène le n°20 BYU à se battre contre le n°24 Iowa State

Temps de lecture estimé : 3-4 minutes

PROVO — Pendant au moins une nuit dans le monde du basket-ball masculin Big 12, Marriott Madness a triomphé de Hilton Magic.

Dans un affrontement entre deux équipes dont les arènes portent le nom de géants de l’hôtellerie, le n°20 BYU s’est imposé 87-72 contre le n°24 Iowa State devant une foule annoncée de 15 491 supporters mardi soir au Marriott Center.

Spencer Johnson a inscrit un sommet en carrière de 28 points, neuf rebonds et cinq passes décisives ; et Noah Waterman ont ajouté 18 points, quatre rebonds et trois passes décisives alors que les Cougars (14-3, 2-2 Big 12) ont remporté des matchs consécutifs dans le Big 12 pour la première fois dans la brève histoire des nouveaux venus dans la conférence. ligue.

Jaxson Robinson a marqué 15 points, Richie Saunders a récolté 12 points, deux rebonds et deux interceptions, et Aly Khalifa a fourni neuf rebonds et quatre passes décisives pour une équipe de BYU manquant deux titulaires à Trevin Knell (pied) et Fousseyni Traoré (ischio-jambiers), et a joué juste sept joueurs jusqu’aux deux dernières minutes.

Mais les Cougars avaient Johnson, le général de 6 pieds 5 pouces d’American Fork en passant par le Salt Lake Community College qui a gagné les éloges d’ESPN (et quelques moqueries bon enfant de la part de ses coéquipiers et entraîneurs) plus tôt cette saison comme l’un des plus anciens joueurs de basket-ball universitaire. joueurs du pays.

“C’était vraiment bien. Cela faisait aussi du bien de remporter une victoire”, a déclaré Johnson, qui devrait également devenir père pour la première fois dans un mois avec sa femme, Izzy. “Une équipe comme celle-là, le Big 12, joue en conférence ; c’est tout à l’honneur de nos projets, de mes coéquipiers, d’être entraîneur. C’était vraiment bien de faire ça et d’obtenir une grosse victoire comme ça.”

Dallin Hall a récolté 11 points, huit passes décisives et cinq rebonds avec trois revirements, son sixième match en sept sorties avec aussi peu de cadeaux.

Keshon Gilbert a récolté 16 points et quatre rebonds pour mener Iowa State (13-4, 2-2 Big 12), et Milan Momcilovic a ajouté 11 points pour les Cyclones une semaine après une victoire à domicile 57-53 contre le n°5 Houston qui a remis le titre. Cougars, leur première défaite de la saison.

Mais pas ces Cougars ce soir-là – grâce en grande partie à Johnson.

“Ce garçon est un tueur”, a déclaré Waterman, qui a tiré 4 sur 12 depuis le terrain, 3 sur 8 sur trois et 7 sur 8 depuis la ligne des lancers francs. “Il en avait 28, et il aurait dû en avoir 30. Mais ce n’est pas grave, le prochain match. Dans l’ensemble, c’était une belle victoire d’équipe.”

Tueur ou pas, l’entraîneur de l’Iowa State, TJ Otzelberger, pourrait être d’accord après une “soirée phénoménale” du senior qui a obtenu cinq des 21 passes décisives des Cougars sur 27 buts sur le terrain (avec 11 revirements contre 13 pour les Cyclones).

“Il a été formidable en première mi-temps, puis il a continué en seconde période”, a déclaré Otzelberger. “Un gars comme ça, vous savez qu’il est capable de ce genre de soirées. Ils ont fait du bon travail pour le trouver, et nous n’avons pas perturbé et fait les choses dont nous avions besoin.”

Deux des huit équipes du Big 12 du Top 25 de l’Associated Press et deux des 10 meilleures équipes du classement NET ont échangé la tête 10 fois au cours de la première mi-temps. Mais aucune des deux équipes ne menait de plus de 4 points jusqu’à ce que Robinson marque un profond panier à 3 points avec 3:21 au compteur en première mi-temps pour un avantage de 32-26.

Iowa State a tiré à 54% sur le terrain avant la pause, mais Johnson a totalisé un record en carrière de 19 points sur 6 tirs sur 12 avec trois tirs à 3 points et quatre rebonds pour porter les Cougars à un avantage de 39-35 à la mi-temps.

Les Cyclones n’ont frappé que 1 sur 7 sur le terrain pour ouvrir la seconde mi-temps, et 3 sur 12 en près de huit minutes. BYU, quant à lui, ne pouvait pas manquer – y compris une paire de tirs à 3 points de la NBA par Hall qui a porté les Cougars à un avantage de 56-45 avec 12:33 à jouer.

Iowa State n’a pratiquement plus menacé – à l’exception, peut-être, du bras de Hason Ward qui a menacé la mâchoire de Saunders alors qu’il se battait pour un rebond sur un lancer franc qui a fini par voir l’attaquant senior de la Barbade expulsé avec une faute flagrante de 2 à 10 :34 de la fin.

À ce moment-là, les Cyclones menaient 61-48 et Saunders a aidé à mettre définitivement le match de côté avec 5 points lors d’une séquence de 10-0 pour porter l’avance à 23 avec 2:53 à jouer.

