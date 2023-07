La soirée cinéma explosive de Love Island laisse un couple sur les rochers tandis qu’une énorme dispute éclate entre deux autres insulaires

LOVE Island laisse un couple sur les rochers tandis qu’une énorme dispute éclate entre deux autres insulaires.

Les téléspectateurs de l’émission ITV2 seront heureux de savoir que Movie Night revient sur nos écrans ce soir.

Érotème

Léa et Montel seront-ils le couple qui finira sur les rochers ?[/caption] Érotème

Comment Jess réagira-t-elle lorsqu’elle découvrira ce que Sammy a fait à Casa Amor ?[/caption]

Ce soir, le gang recevra un texto qui dit: « Insulaires, il est temps de renforcer votre jeu glam et de fouler le tapis rouge car ce soir, c’est Movie Night #FrontRowSeats #SweetOrSalty. »

Les insulaires sont divisés en deux équipes – les garçons et les filles – et ils doivent répondre à des questions pour choisir ce qu’ils veulent jouer à l’écran.

Movie Night est le moment où des clips des quatre dernières semaines sont diffusés dans la villa afin que les couples puissent voir ce qui s’est potentiellement passé derrière leur dos.

Les insulaires peuvent choisir parmi des titres tels que The Lying, The Mitch and the Wardrobe, Sin-Der-Ella et The Full Montel.

Les conséquences laissent un couple sur les rochers et deux autres insulaires s’affrontent.

Mais qui pensez-vous que c’est?

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé que Movie Night laisse une fille en larmes et qu’un certain nombre de couples sont déchirés après la révélation d’une aventure à Casa Amor.

Une source a déclaré: « Certains acteurs ont agi comme s’il n’y avait pas de caméras surveillant chacun de leurs mouvements.

« Cela va être très apparent bientôt lorsque les actions de certaines personnes se dérouleront sur grand écran. Ça va être le bordel. »

Le Sun a précédemment révélé que chaque couple sera bercé par les secrets révélés.

Un initié de la télévision a déclaré: «La soirée cinéma est toujours l’un des événements les plus attendus de Love Island, mais cette année, elle sera la plus chaotique de tous les temps car elle survient quelques heures seulement après le recouplage le plus explosif de Casa Amor à ce jour.

« Chaque couple dans la villa sera affecté par les bombes de vérité qui seront filtrées, et il reste à voir quels couples resteront debout dans l’épave. »

La dernière soirée cinéma de l’émission a suscité près de 300 plaintes d’Ofcom de la part de fans choqués, furieux des retombées.