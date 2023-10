La soirée casino REFORM Alliance de Jay-Z et Meek Mill lève 24 millions de dollars

Les gros joueurs d’Hollywood ont participé à une vente aux enchères en direct avec des objets donnés par Jay-Z, Tom Brady et Rashid Johnson. George Condo a fait don d’un tableau original qui a déclenché une guerre d’enchères entre Kim Kardashian et Tom Brady. La vente aux enchères a permis de récolter 7,8 millions de dollars. La soirée étoilée ne s’est pas arrêtée là.

Les festivités comprenaient un programme de dîner, un tournoi de blackjack et une vente aux enchères en direct, suivis d’une after-party épique. Le programme présentait également « des histoires de personnes touchées par des politiques de probation et de libération conditionnelle brisées et de celles qui ont bénéficié des lois bipartites que REFORM a adoptées dans tout le pays ».

A l’image de la célèbre White Party estivale du milliardaire, il a fait sortir les stars pour cette bonne cause. Michael, Jay-Z et Meek ont ​​organisé l’événement d’élite samedi soir à l’Ocean Casino Resort à Atlantic City. Kevin Hart animera l’événement cravate noire sur invitation uniquement. Après une soirée d’action aux enjeux élevés, le Gala a permis de récolter 24 millions de dollars pour l’Alliance REFORM.

Le gala Casino Night de REFORM Alliance surprend les invités avec des performances de Meek Mill, Travis Scott, Lil Baby, Quavo et plus encore

Après la vente aux enchères en direct, la célébration s’est poursuivie chez Ocean’s Sportsbook, The Gallery. L’after-party a servi des cocktails spéciaux de D’USSE, qui a investi le bar pour la nuit.

Ensuite, le public A-List s’est présenté pour assister aux performances surprises de Romeo Santos, Lil Baby, Quavo, Fat Joe et French Montana. Meek Mill, membre du conseil d’administration de REFORM Alliance, a également fait vibrer la scène.

Plus de 250 VIP ont assisté au gala de la soirée casino de la REFORM Alliance. Les plus grands noms de la musique, du sport, des affaires et du divertissement se sont présentés et se sont manifestés pour une bonne cause. Lil Kim, Dez Bryant, Gayle King, Taylor Rooks, Alex Rodriguez et Jalen Rose n’étaient que quelques-uns sur la liste des invités.

Découvrez plus de photos du gala épique de la soirée casino de la REFORM Alliance ci-dessous.