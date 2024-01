La soirée carrière de Rienk Mast mène le Nebraska face à l’État de l’Ohio | KLIN

C’était la soirée Reink Mast contre Ohio State à la Pinnacle Bank Arena mardi. Le transfert de Bradley a explosé pour 34 points et 10 rebonds, menant le Nebraska à un énorme 83-69 contre les Buckeyes.

Les 34 points de Mast constituent un sommet en carrière pour le Néerlandais et c’est la deuxième fois depuis 2010 qu’un attaquant du Nebraska marque plus de 30 points en 2010. Le premier était Teddy Allen, qui a égalé le record de but de l’école lors d’un match à domicile avec 41 points contre Penn State. en 2021.

Cette victoire élève les Huskers à la quatrième place du classement Big Ten et à 15-5 sur l’année. NU a également amélioré sa fiche à domicile à un impressionnant 12-1. Cette victoire marque la quatrième victoire consécutive à domicile du Big Ten de NU et remet le Big Red sur la bonne voie pour une apparition au tournoi de la NCAA.

CJ Wilcher a également passé une excellente soirée, lançant quatre 3 dans le cadre d’une performance de 16 points. Les tirs de Wilcher étaient massifs pour le bien du tableau d’affichage et pour l’élan. Ses seaux, en particulier sur la dernière ligne droite, ont arrêté les courses de l’OSU et ont amené une foule bruyante à la Pinnacle Bank Arena dans le match.

Les Huskers ont fait un travail incroyable en luttant contre l’adversité. Chaque fois qu’OSU commençait une course et prenait de l’élan, NU éteignait le feu et répondait avec sa propre course plus importante. Le Nebraska a prouvé une fois de plus que les battre à la Pinnacle Bank Arena est une tâche ardue, mais ce qui reste à voir, c’est s’ils peuvent réaliser des performances comme mardi soir sur la route.

Comment ça s’est passé

L’État de l’Ohio a tiré mardi soir. Le mouvement constant du ballon des Buckeyes et les mouvements agressifs vers le panier ont rendu difficile pour les Huskers de suivre le rythme. OSU, une grande équipe physique, s’est fait un devoir de cibler les petits défenseurs des Husker comme Keisei Tomimaga et a devancé NU 22-13 en huit minutes de jeu.

Ensuite, les Huskers ont actionné un interrupteur.

La défense du Nebraska s’est stabilisée, a rendu les possessions difficiles et a trouvé l’offensive Wilcher et Mast. Wilcher a réussi un sauteur en douceur, suivi d’un vol de Sam Hoiberg, puis d’un Wilcher trois qui a suivi a réduit de moitié l’avance de l’OSU. Après un autre vol et un seau de la part de l’étudiant de première année Eli Rice, NU a réduit l’écart à un.

Les deux parties ont échangé des seaux jusqu’à ce que le Buckeye’s O attrape une ornière. OSU a inscrit un panier dans les cinq dernières minutes de la première mi-temps. Pendant la sécheresse de l’OSU, Mast a pris feu. L’attaquant néerlandais a marqué 11 points, menant son équipe sur une séquence de 17-5 et dans les vestiaires avec une avance de 43-35.

Mast a marqué trois paniers à 3 points dans les 20 premières minutes de jeu et n’en a pas fini là. Mast en a marqué trois autres en deuxième mi-temps et a terminé le match avec un sommet en carrière de 34 points.

La moitié de la deuxième partie a commencé de la même manière que la moitié de la première. L’offensive de l’Ohio State semblait fluide et composée, se lançant dans des tirs renversés. Les Buckeyes ont réduit l’avance à trois tôt, mais Wilcher l’a de nouveau arrêté. Le Junior de Plainfield, New Jersey, a réussi trois points consécutifs, catapultant l’avance des Husker à 52-43.

Ensuite, Mast a pris le relais… encore une fois.

En huit minutes, Mast a marqué 19 des 24 points du Big Red. L’explosion de Mast a permis à NU de mener 76-59 avec 4 minutes à jouer. Les Huskers n’ont pas regardé en arrière et ont quitté la Pinnacle Bank Arena avec une victoire de 83-69 sur Ohio State. Leur prochain match aura lieu sur la route contre le Maryland le 11 janvier.