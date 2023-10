La soirée artistique au Prairie Arts Council aura lieu le 19 octobre à Princeton – Shaw Local

La soirée artistique au Prairie Arts Council aura lieu de 18 h à 20 h le jeudi 19 octobre au 24 Park Ave. E. à Princeton. Le groupe espère désormais organiser de futurs événements le troisième jeudi du mois.

Cet événement comprendra des représentations au théâtre et l’occasion de voir des œuvres d’art dans la galerie.

Les artistes incluront Rach Rucker à la signature et à la guitare et au piano, ainsi qu’Eric et Courtney Engle avec de la poésie et de la peinture en direct au théâtre de 18h30 à 19h30.

L’œuvre de Mary LaFrenz sera présentée dans la galerie qui sera ouverte de 18h à 18h30 et de 19h30 à 20h.

Cet événement familial s’adresse à tous les âges et l’entrée est de 5 $ à la porte pour les 13 ans et plus. Les enfants de 12 ans et moins sont gratuits.

Ce programme est partiellement soutenu par des subventions de l’Illinois Arts Council Agency provenant d’un financement fédéral par le biais du National Endowment for the Arts et du Princeton Closet.