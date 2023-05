La soif de titres de Patrick Mahomes – même à ses propres frais – est le plus grand avantage des Chiefs

Martin Rogers FOX Sports Insider

Ce qui fait vraiment peur chez Patrick Mahomes implique généralement ce qu’il fait, pas ce qu’il dit.

Le côté «méchant» du quart-arrière double vainqueur du Super Bowl de Kansas City réside dans la façon dont il inflige de la douleur dans les lignes blanches, infligeant une punition par mille coupures (ou lancers ou courses), tandis que les défenses et les bases de fans vivent dans une peur perpétuelle. que la prochaine pièce écrasante pourrait n’être qu’à un moment d’inspiration.

Mahomes ne grogne pas et ne grogne pas beaucoup. Sa voix est mesurée et non bourrue. Ses réponses aux entretiens sont principalement conçues pour éduquer plutôt que pour intimider. Dans l’ensemble, il a l’air d’être un gentil garçon.

Cette semaine, cependant, Mahomes a publié une série de commentaires qui devraient semer la terreur dans le cœur de chaque équipe adverse avec des conceptions sur ses propres Super Bowls dans les années à venir.

« Je m’inquiète plus pour l’héritage et les bagues gagnantes que pour gagner de l’argent en ce moment », a déclaré Mahomes aux journalistes. « Nous voyons ce qui se passe autour de la ligue. Mais en même temps, je ne ferai jamais rien qui puisse nous faire du mal en gardant les grands joueurs autour de moi. »

Parler d’entreprise ? Dire la bonne chose à des fins de popularité ou de moral ? Pas tellement. Mahomes, qui est très rapidement passé d’un record en termes de valeur contractuelle à un peu plus qu’un salaire standard par salaire annuel, vient de dire que s’il n’est pas aveugle à la réalité de la montée en flèche de la rémunération QB, il ne cherche pas à presser chaque dollar des Chiefs.

Et cela – en ces jours où la gestion du plafond salarial est le facilitateur (ou l’obstacle) le plus délicat et le plus mathématiquement nerveux du succès – pourrait devenir le plus grand avantage du sport.

Étant donné que Mahomes n’a que 27 ans, que les Chiefs ont déjà remporté deux Super Bowls et que leurs « échecs » les plus abjects ont été deux défaites lors du match de championnat de l’AFC ? Ouais, c’est effrayant.

Il suffit de penser à la ferveur avec laquelle les franchises chassent les QB débutants prometteurs, en supposant qu’avoir un lanceur passablement bon sur un contrat peu coûteux et l’entourer de pièces de qualité est un moyen idéal d’ouvrir une « fenêtre de championnat ».

Patrick Mahomes devrait-il prendre des rabais pour rattraper Tom Brady?

Qu’est-ce que cela signifie, alors, si vous avez le meilleur appelant de la Ligue nationale de football sur un contrat à long terme qui lui rapporte 15 à 20 millions de dollars de moins que sa valeur marchande ? Ce n’est pas ouvrir la fenêtre; ça prend un marteau de forgeron.

En juillet 2020, Mahomes a signé un énorme accord, le liant aux Chiefs à hauteur d’un potentiel époustouflant de 503 millions de dollars, mais ce qui était en réalité une prolongation de 10 ans à 45 millions de dollars par an. Dans un ordre rapide, plus rapide que prévu, le marché a rattrapé son retard et a pris de l’avance.

Deshaun Watson a obtenu 46 millions de dollars par an entièrement garantis des Cleveland Browns bien qu’il n’ait pas joué en 2021. Jalen Hurts, le rival de Mahomes lors du triomphe des Chiefs du Super Bowl LVII contre Philadelphie en février, a établi un nouveau record à 51 millions de dollars. Avant que Hurts ne puisse encaisser son premier chèque, Lamar Jackson a porté la barre à 52 millions de dollars par an, Joe Burrow et Justin Herbert se léchant sûrement les lèvres.

Du coup, l’accord de Mahomes, avec neuf saisons à courir, ressemble au marché de tous les marchés. Cela ne semble pas trop le déranger.

« Il ne s’agit pas d’être le gars le mieux payé et de gagner beaucoup d’argent », a ajouté Mahomes. « J’ai gagné assez d’argent pour que je sois fixé pour le reste de ma vie. Vous devez trouver cette ligne où vous gagnez beaucoup d’argent, et vous gardez ces grands joueurs autour de vous, alors vous pouvez gagner ces Super Bowls, et vous pouvez participer à ces jeux. »

Voici la chose: pour donner aux Chiefs un avantage énorme, Mahomes n’a rien à faire. Tom Brady a constamment conclu des offres inférieures au marché et favorables à l’équipe pendant pratiquement toute sa carrière, permettant aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre et aux Buccaneers de Tampa Bay de stocker des pièces de qualité à ses côtés.

Mahomes est signé à long terme, donc il n’a même pas à le faire. Il n’a pas besoin d’entamer des pourparlers et de convenir d’un contrat qui lui donnerait moins que Jackson ou Hurts, alors qu’il est clair, sur la base de l’ensemble des preuves, qu’il mérite plus. Quelle est la valeur réelle de Mahomes par rapport aux récentes offres ? 60 millions de dollars par an ? Peut-être plus ?

Tout ce qu’il a à faire est de passer quelques années de plus selon les termes de son accord actuel avant de faire pression pour une renégociation, et les chefs seront en territoire privilégié pour ajouter à la collection de bijoux.

De toute évidence, le succès n’est jamais assuré et il faut considérer que des changements sont en cours à Kansas City. Le coordinateur offensif Eric Bieniemy a rejoint les Washington Commanders, tandis que Travis Kelce aura 34 ans la saison prochaine et a déjà fait allusion à la retraite.

Chiefs, Dolphins et Jets mettent en lumière les cinq meilleures équipes AFC d’Acho

De manière pertinente pour Mahomes, le plaqueur gauche Orlando Brown Jr. est parti pour Cincinnati après que les Chiefs ont choisi de le quitter. Avant la saison dernière, Tyreek Hill s’est dirigé vers Miami, malgré sa connexion avec Mahomes.

Bien que le contrat de Mahomes permette au directeur général Brett Veach une certaine flexibilité, cela ne signifie toujours pas qu’il peut garder tout le monde ou garder tout le monde heureux.

Peut-être que la situation finira par changer. Peut-être que l’argent de QB deviendra tellement incontrôlable qu’il arrivera un moment où Mahomes en aura marre d’être un salarié du marché intermédiaire, ce qui est la direction dans laquelle les choses se dirigent.

Ou peut-être que la pièce héritée sera le moteur durable de sa motivation. Rappelez-vous ceci : même en ayant deux titres du Super Bowl, il est dans un air rare de quart-arrière. Un anneau de plus le placerait à égalité avec Troy Aikman à la quatrième place sur la liste de tous les temps et à une distance de frappe de Terry Bradshaw et Joe Montana.

C’est sûrement une pensée alléchante pour lui, et pour une franchise des Chiefs qui n’avait pas remporté de Super Bowl depuis un demi-siècle jusqu’à son arrivée. Et, pour tout le monde, une sombre perspective en effet.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .